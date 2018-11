Gempen, Freitagabend, 16 Uhr. Wie jede Woche strömen aus den verschiedensten Richtungen rund 60 Kinder und Erwachsene der Sonnhalde in die Aula. Die Institution für Menschen mit einem Begleitungsbedarf beendet die Woche mit einem kulturellen Schlusspunkt. Heute werden Renato Wiedemann an der Geige und Jonathan Faulhaber am Cello vorgestellt. «Das Duo Steiner!», ruft ein Kind.

Dass Wiedemann und Faulhalber ihre Konzertreihen in der Sonnhalde beginnen, hat Tradition. Faulhaber führt das erste Stück ein. Mozart, Duo in G-Dur, KV 423. Lange Zeit habe man geglaubt, Michael Haydn habe es komponiert. Dabei hatte Mozart ihm damit aus der Patsche geholfen, als Haydn unter Alkoholeinfluss die Auftragsarbeit nicht fertigstellen konnte. Das Stück, ursprünglich für Geige und Bratsche komponiert, ist den beiden Musikern wie auf den Leib geschrieben. Es ist kraftvoll, vergnügt und tiefsinnig zugleich, an manch einer Ecke lauert eine Überraschung. Manchmal kann man kaum erraten, welches Instrument gerade spielt: Die Violine auf der tiefen Saite, das Cello in den hohen Lagen? In seiner Dialoghaftigkeit und Heiterkeit passt es hervorragend zu den beiden Künstlern, die nebst ihrer Leidenschaft für die Musik auch eine tiefe Freundschaft verbindet. Ihr Umgang ist so eingespielt, dass sie von Kollegen auch schon scherzhaft als «Faulnato» (als Zusammenzug von Faul-haber und Re-nato) bezeichnet wurden.

«Dabei bist du doch eher der Phlegmatiker und ich der Choleriker», wird Faulhaber später im Scherz sagen. 2008 lernten sie sich an der Musikakademie kennen, wo sie als Konzertmeister beziehungsweise als Stimmführer der Cellistengruppe bei den Jungen Sinfonien Basel musizierten.

Als Steiner Duo treten sie seit 2011 regelmässig mit eigenen Konzertprogrammen auf. Der Name geht zurück auf die Schulzeit an Rudolf-Steiner-Schulen. Von Anfang an tauschten sie Tipps aus, wie man das Üben noch verfeinern konnte. In ihrer gemeinsamen WG-Zeit im Grundstudium in Luzern war es dann oft ihre Mitbewohnerin, welche die beiden davon überzeugte, dass man nebst dem Üben manchmal auch was Geselliges tun sollte, gemeinsam kochen zum Beispiel. Neben der Musik war es bei Wiedemann auch der Fussball, der ihn begeisterte. Und er war ausserordentlich gut. Irgendwann war es dann aber klar, dass es ihn mehr zur Musik zog.

Faulhaber mag Holzarbeiten. Als Maturarbeit baute er ein Cello. Er lebt in Basel als freischaffender Musiker und Cellolehrer, Wiedemann in Hamburg, wo er nach dem Master einen Zeitvertrag bei den Hamburger Symphonikern haben wird. Trotz der örtlichen Distanz war ihnen schnell klar, dass sie diesen Herbst gemeinsam auftreten möchten, und auch die Auswahl stand bald fest. Nach Mozart folgt Honegger (Sonatina für Violine und Cello H 80).

Auf Honegger reagieren die Kinder anders als auf Mozart. Mehrere von ihnen suchen Geborgenheit unter der Kapuze ihres Pullis oder an der Schulter der Betreuungsperson. Ganz anders dann bei Cirri: Von den vier Komponisten bekommt der zu Unrecht etwas weniger bekannte Giovanni Battista Cirri (Duo in G-Dur Op. 12 Nr. 4) am meisten Applaus. Da ist alles drin: Heiterkeit und Zärtlichkeit, Aufbruch, Kindheit und Versöhnung. Ein Mädchen schwingt seinen Pandabären im Takt.

Danach führt Wiedemann Ravel und dessen Sonate für Violine und Violoncello «A la mémoire de Claude Debussy» ein. Dessen Musik sei eher tänzerisch, erklärt er den Kindern, und dass man beim Pizzicato die Saiten mit den Fingern zupfe. Jetzt kommt etwas Bewegung in den Raum, einige Kinder wackeln mit den Beinen, klopfen sich aufs Knie, wippen mit dem Oberkörper. Der Applaus ist kräftig. Danach rennen die Kinder schnell raus, verteilen sich auf die Busse. Für sie ist es das Ende ihrer Woche. Für Wiedemann und Faulhaber der Anfang ihrer Konzertreihe. Sie freuen sich auf all die bekannten Gesichter etwa in Arlesheim, eine Art Heimspiel. Und auf die unterschiedlichen Konzert-Orte. Da ist sogar ein Auftritt in einer Schreinerei dabei.

Weitere Konzerte 15.11., 19.30 Uhr; Werkstattkonzert, Selfmaker-Schreinerei Eltschinger, Rheinfelden. 18.11., 11 Uhr, Forum Würth, Arlesheim.