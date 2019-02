Die meisten Menschen hinterlassen der Gesellschaft keine Errungenschaften, die nach ihrem Tod an sie erinnern. Heinrich Weiss ist jedoch klar, dass seine Spuren bleiben, wenn er nicht mehr lebt. Mit dieser Gewissheit kann der 98-Jährige die immer häufiger auftretenden körperlichen Beschwerden besser ertragen. Der gebürtige Zürcher führte einst in Basel erfolgreich eine Druckerei und entwickelte dort eine Vorform des heute allgegenwärtigen Barcodes. Später rief er das Musikautomatenmuseum in Seewen ins Leben, das seit einigen Jahren dem Bund gehört. Für seine Verdienste erhielt der leidenschaftliche Sammler einen Ehrendoktortitel der Universität Basel. Vor einigen Jahren wurde zudem ein Film über ihn gedreht.

Frühe Leidenschaft für Technik Gleich neben dem Museum für Musikautomaten im ländlichen Schwarzbubenland lebt Heinrich Weiss. In seinem Wohnhaus hat er sich ein grosszügiges Zimmer für seine stattliche Sammlung antiker Wanduhren eingerichtet. «Mit diesen Uhren hat alles angefangen. In diesem Raum fühle ich mich am wohlsten. Das ist das Paradies für mich», erzählt er. Hier blickt er mit uns auf die einschneidendsten Episoden seines langen und ereignisreichen Lebens zurück.

Auch wenn er mittlerweile Probleme mit dem Gehen hat, ist dem 98-Jährigen im Kopf das Alter nicht anzumerken. Wenn er von seiner Jugend berichtet, fällt es schwer zu glauben, dass ein beinahe Hundertjähriger neben einem sitzt. «Das Faible für Technik war bei mir sehr früh vorhanden. Von meinen Eltern erhielt ich einen Metallbaukasten und eine Dampfmaschine», erinnert er sich. Aufgewachsen in der Gemeinde Erlenbach am Zürichsee, begann Weiss schon in jungen Jahren, die Wanduhren seiner Verwandten zu reparieren. Manchmal habe er gelogen und gesagt, man könne die Uhren nicht mehr flicken, um sie dann selber behalten zu können. «Ich war eben ein Schlingel.» Im Kanton Zürich machte er eine Lehre als Mechaniker und studierte Betriebswirtschaft an der ETH. Strichcode der Ciba verkauft Dass aus dem einstigen Lausbub ein umtriebiger Unternehmer und Erfinder wurde, verdankte er seiner Frau. Mit ihr übernahm Heinrich Weiss von seinen Schwiegereltern im Jahr 1950 einen veralteten Druckereibetrieb in Basel. Der Quereinsteiger liess sich zum Drucker ausbilden und ging in seiner neuen Rolle als Firmeninhaber voll auf. «Mit der Produktion von Faltschachteln konnten wir eine Marktlücke füllen», erzählt er. Zeitweise seien rund 68 Millionen Faltschachteln pro Jahr hergestellt worden. Um die unterschiedlichen Verpackungen in der Druckerei nach Sorten und Sprachen unterteilen zu können, entwickelte Weiss einen Strichcode.

Seine guten Beziehungen zur chemischen Industrie in Basel kamen ihm zugute. «In der Chemie schätzte man mich sehr als Drucker, der gleichzeitig auch Mechaniker war», sagt Heinrich Weiss. Es gelang dem Unternehmer, seinen Strichcode für viel Geld an die Ciba zu verkaufen. «‹Sie wollen mich doch nicht mit so einer geringen Summe abspeisen›, sagte ich zu meinen Verhandlungspartnern.» Da sei die Gegenseite über die Bücher gegangen und habe dem ursprünglichen Betrag prompt noch eine Null angehängt.