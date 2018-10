Herbstzeit ist im Baselbiet – und auch in anderen Regionen – seit Urzeiten die Saison der Besenbeizen, auch Eigengewächswirtschaften genannt. Dieser zweite Name umschreibt besser, um was es dabei geht: Vor allem Weinbauern bieten während einer beschränkten Zeit im Herbst dem Publikum auf dem Betrieb ihre Hofprodukte an. Und da diese Betriebe oft etwas abgelegen in schönen Geländekammern liegen, sind sie beliebte Wochenend-Ausflugsziele. Wir stellen Ihnen auf dieser Seite ein paar dieser Betriebe vor, die den ursprünglichen Besenbeiz-Charakter weitgehend bewahren konnten.

Ertrag limitiert

Wobei zu präzisieren ist: Die klassische Besenbeiz mit einfacher, selbst gemachter Verpflegung und entsprechender Bewilligung für maximal drei Monate gibt es im Baselbiet nur noch im Liestaler Uetental. Die meisten anderen Lokalitäten, die unter der Bezeichnung Besenbeiz laufen, sind bäuerliche Nebenbetriebe, die vom Kanton eine Ganzjahresbewilligung haben und zum Beispiel auch für Hochzeiten, Geburtstage und Ähnliches zur Verfügung stehen.

Chantal Recher vom kantonalen Pass- und Patentbüro sagt zu den Rahmenbedingungen: «Diese bäuerlichen Nebenbetriebe haben keine Auflagen betreffend ihrem Angebot. Der Ertrag aus der Gastwirtschaft darf aber nicht mehr als ein Drittel des Gesamteinkommens des Hofs betragen.» Die Betreiber von solchen Hofbeizen brauchen im Gegensatz zu den «normalen» Restaurants kein Wirtepatent.

Der Name Besenbeiz stammt übrigens von einem alten Brauch: Früher hängten die Weinbauern einen Besen vors Haus, um zu signalisieren, dass ihre Wirtschaft geöffnet ist. In gewissen Regionen machten sie das mit Blumensträussen; diese Lokalitäten nennen sich deswegen Straussenwirtschaft.