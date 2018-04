Niemand widersteht dem Hermelin. Nicht nur Tierfreunde werden schwach, wenn das pelzige Tierchen seinen länglichen Körper elegant durchs Gelände schlängelt, das Männchen macht und mit den dunklen Augen die Landschaft nach Beute absucht. Das fand auch Andy Schären, als er in seinem Garten im Therwiler Rebberg eines dieser seltenen Wesen auf einem Steinhaufen herumturnen sah.

Schären ist Geschäftsführer von Solidago Naturschutz GmbH, einer gemeinnützigen Firma, die unter anderem Wiedereingliederungsprogramme anbietet. Und er beschloss kurzerhand, ein Projekt zu lancieren, damit das Hermelin wieder häufiger in der Region zu sehen ist. In den Fokus nahm er die Gemeinden Therwil, Reinach, Aesch und Ettingen. «Wir wissen sehr gut, was das Hermelin braucht», sagt er. Das seien nur zwei Dinge: Erstens viele Mäuse, weil das Raubtier sich davon ernährt; und zweitens die Möglichkeit, sich zu verstecken – denn das tagesaktive Hermelin lebt nicht im Wald und braucht deshalb eine möglichst vielfältige, kleinräumige Landschaft.