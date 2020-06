Heute geht es los: Rückbau des «Rohner-Areals» in Pratteln in drei Phasen

Im Juni letzten Jahres meldete die Firma Rohner AG Pratteln Konkurs an und befindet sich in Liquidation. Die HIAG Immobilien Schweiz AG strebt als Grundeigenrümerin des «Rohner-Areals» eine Umnutzung an, wie die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion in einer Mitteilung schreibt. Die Vorarbeiten für den geplanten Rückbau seien abgeschlossen. Heute beginnen die Rückbauarbeiten, basierend auf einem umfassenden Rückbaukonzept.

Rückbau in drei Phasen

Gemäss Mitteilung soll der Rückbau der Gebäude und Infrastrukturbauwerke in drei Phasen erfolgen: In den ersten beiden Phasen geht es um die Chemiefreimachung, die Schadstoffentfernung, die Teilentkernung/den Anlagerückbau und den Gebäuderückbau bis auf das Niveau der Arealoberfläche. Während dieser Phasen bleibe das Areal versiegelt und es finde kein Aushub statt.

In der dritten Phase kommt es zum Rückbau der Unterkellerungen der Gebäude und der unterirdischen Bauwerke. Weiter erfolge dann der Aushub und die Entsorgung des zum Teil belasteten Untergrundmaterials.

Der Umfang der Aushubarbeiten ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt und ist abhängig von den effektiven Belastungen auf dem Areal und vom geplanten Neubauprojekt, schreibt die Direktion weiter.

Das Rückbauprojekt ist ein komplexes sowie anspruchsvolles Vorhaben. Dies erfordere gemäss Bau- und Umweltschutzdirektion eine gute Zusammenarbeit zwischen Grundeigentümerin, Ämtern, Fachfirmen und Experten. Parallel zum Rückbau würden auch die laufende Altlastensanierung und die Eindämmung der Grundwasserverunreinigung weitergeführt.