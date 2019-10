Das global tätige Unternehmen mit insgesamt rund 3000 Mitarbeitern, dessen Holdingsitz in Wattwil (SG) ist, will seinen Bereich Aerospace im deutschen Kassel konzentrieren.

Aktuell bedient der Spezialkunststoffhersteller seine Luftfahrt-Kunden aus den beiden Werken in Kassel und Zullwil. In Kassel sollen nun «in der Höhe eines einstelligen Millionenbetrags» die Fertigungsanlagen erneuert und die Produktionskapazitäten erhöht werden, in Zullwil im Gegenzug zu einem «tiefen, einstelligen Millionenbetrag» abgebaut werden, wie die Firma in ihrer Mitteilung schreibt.

Ersatz zu finden, ist kaum möglich

Vom Entscheid sind 30 Mitarbeiter betroffen. Bis zum Schliessungsdatum wolle man nach «den bestmöglichen Lösungen» suchen, so die Firma weiter. Die betroffenen Mitarbeiter seien zum Grossteil in der Produktion und der Logistik tätig, zwei Drittel stammten aus den Kantonen Solothurn und Baselland, sagt Thomas Nauer, Leiter Marketing und Konzernkommunikation bei Gurit Services AG. Offen sei, was mit den Gebäuden in Zullwil nach 2021 passiere.

Für Zullwil heisst die Schliessung Verlust des grössten Arbeitgebers und eines entsprechend wichtigen Steuerzahlers, wie Gemeinderat und Finanzchef Pascal Helfenfinger sagt. Der Gemeinderat sei am Montag über die anstehende Schliessung vorinformiert worden.

Helfenfinger: «Für mich kam die Botschaft sehr überraschend.» Und er ergänzt, dass es für das mangels Autobahn- und Bahnanschluss für Industriebetriebe nicht so attraktive Dorf schwierig sein dürfte, den Aderlass zu ersetzen. Zullwil verfügt nebst etlichen kleineren Betrieben mit der Firma Kohler Holzbau nur noch über einen grösseren Arbeitgeber. Diese Firma beschäftigt 20 Personen.