Historische Wahl in Allschwil: Erstmals seit 1992 geht der Kampf ums Präsidium los

Die Bisherige: Nicole Nüssli (FDP)

Nicole Nüssli arbeitet als selbstständige Rechtsanwältin und ist Richterin am Baselbieter Strafgericht. Die 57-Jährige wurde im Jahr 2000 in den Gemeinderat gewählt. Dessen Präsidentin wurde sie in stiller Wahl 2013. Zuvor hatte Vorgänger Anton Lauber den Sprung in den Regierungsrat geschafft. Nüssli wird, neben der FDP, auch von der SVP, der CVP und der GLP zur Wahl empfohlen. Mit ihr gehe Allschwil in die richtige Richtung, wirbt die Mutter von drei erwachsenen Kindern für eine weitere Amtszeit: «Einen Wandel braucht Allschwil nicht!»

Der Herausforderer: Christoph Morat (SP)

Christoph Morat ist Projektleiter am Universitätsspital Basel. Er wurde 2008 für die SP in den Gemeinderat gewählt und steht dem Ressort Bau und Umwelt vor. Der 58-Jährige hatte zwischen 2000 und 2008 dem Einwohnerrat angehört. Der diplomierte Leiter Facility Management ist zweifacher Vater. Er bewirbt seine Kandidatur, welche auch die Grünen unterstützen, mit Wandel: «Kontinuität bedeutet Stillstand. Darum brauchen wir einen Wandel!»