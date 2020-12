Hohe Nachtragskredite, viel Kritik und lange Debatten: Hölstein stellt Rekorde auf

Es ist 35 Minuten nach Mitternacht. Andrea Heger, Gemeindepräsidentin von Hölstein, schliesst die Gemeindeversammlung, die sie am Montag um 19 Uhr eröffnet hat. Nach gut fünfeinhalb Stunden ist der Marathon beendet. Wegen der Nachtragskredite von 673'000 Franken für die Sanierung der Ribigasse und von 645'000 Franken für den Ausbau des Stutzwegs werden Gemeinderat und Ingenieurbüro getadelt.

Bei den zwei Projekten lief einiges schief – um nicht zu sagen: fast alles, was schiefgehen konnte. Problematischer Grundwasserstrom, Gewässerschutz, Ersatz Bachmauer, Entsorgung Aushubmaterial und ein Baustopp führten zu massiven Mehrkosten bei der Ribigasse. Dafür war im März 2018 ein Kredit von 3,1 Millionen Franken bewilligt worden, der nun um fast 22 Prozent überschritten wurde.

Beim Stutzweg fallen die Investitionen gar um über 51 Prozent höher aus als in dem im April 2019 abgesegneten Kredit von 1,255 Millionen Franken vorgesehen. Auch hier sorgte der Grundwasserstrom für Probleme, höhere Kosten verursachten ebenfalls der Gewässerschutz und belastetes Aushubmaterial sowie die breitere Stützmauer.

Ärger und Vertrauensverlust kommen zum Ausdruck

Der Ärger bei Stimmberechtigten ist enorm. «Mein Vertrauen in die Projektleitung ist weg – auch in den Gemeinderat. Es ist eine Katastrophe», ruft ein Votant in die gut besetzte Rübmatthalle. Jemand kritisiert die Strategie der Exekutive, weil diese nicht laufend informiert habe. Weitere Stimmbürger machen ihrem Unmut Luft: «Mir macht Angst, dass nicht besser abgeklärt worden ist.» Der Gemeinderat habe ohne Zustimmung des Volks viel Geld ausgegeben.