Holger Wahl löst Remo Oser ab – Herausforderer überflügelt Amtsinhaber

Was sich im Vorfeld abgezeichnet hatte, traf gestern ein: Bei den Röschenzer Gemeindepräsidentenwahlen ging es äusserst knapp zu und her. Am Ende entschieden 14 Stimmen über Sieg und Niederlage. Herausforderer Holger Wahl (Freie Wähler) schaffte mit 376 Stimmen die Wahl. Amtsinhaber Remo Oser (CVP) wurde mit 362 Stimmen abgewählt. Die Stimmbeteiligung war in der Laufentaler Gemeinde mit 52,11 Prozent erstaunlich hoch.

Neuer Präsident will offen kommunizieren

In den vergangenen Wochen hatten Leserbriefe in der Lokalpresse den Wahlkampf angeheizt. Die eine Hälfte der Schreibenden zeigte sich mit der Arbeit des Gemeindepräsidenten, der Röschenz seit 2013 vorsteht, zufrieden. Die andere wünschte sich einen Machtwechsel. Auch mehrere Gemeinderatsmitglieder schalteten sich ein. Während einige den Leistungsausweis von Remo Oser lobten, warfen ihm andere vor, sein Amt für persönliche Ziele zu missbrauchen.