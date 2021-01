Homeoffice nützt Feuerwehren: «Die Tagesverfügbarkeit ist weniger dramatisch als zuvor»

«Wenn der Feuerwehrmann statt in Liestal bei sich zu Hause in Gelterkinden arbeitet, ist er schneller an einem Einsatzort mit seiner Feuerwehr.» Das Beispiel, das der Baselbieter Feuerwehr-Inspektor Werner Stampfli aufführt, ist zwar fiktiv. Es demonstriert jedoch, wie die Feuerwehren vom Homeoffice profitieren können.