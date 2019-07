Nein, die geborene Entertainerin ist sie mit Sicherheit nicht. Naturwissenschaftlerin und Brückenbauerin passt da schon besser. Befragt man Journalisten zu Kathrin Amacker (57), fällt oft das Wort zurückhaltend, gemischt mit Kritik und Verwunderung, dass es die promovierte Apothekerin in die Geschäftsleitung der beiden wichtigsten staatsnahen Schweizer Unternehmen Swisscom und SBB geschafft hat, wo sie ausgerechnet die Kommunikation leitet.

Amacker sagt: «Die Beschreibung trifft zu. Ich bin keine Showwoman.» Ihre Hauptrolle sei es zu vermitteln, die SBB zu positionieren und sich um Nachhaltigkeit, Marketing und Partnerschaften zu kümmern. «Ansonsten geht es für mich vor allem darum, meinen 150 Mitarbeitenden den Rücken freizuhalten.»

Aufgewachsen ist sie mit zwei Geschwistern mit Eltern, die beide für die Post arbeiteten, in Allschwil. Ihr Urgrossvater kam aus Süddeutschland und die Urgrossmutter aus dem Elsass. In den Wirren des Deutsch-Französischen Krieges 1870/1871 flüchteten sie nach Basel. Daher rührt Amackers Herzblut für die Regio Basiliensis, deren Präsidentin sie ist. Sie wohnt in Binningen, ihr Heimatort ist Basel.

Wichtig für ihren Werdegang ist ein Turnverein. «Ich bin ein Vereinsmensch, war 33 Jahre Leiterin und Kampfrichterin im Kunstturnen und im Vorstand des Bürgerturnvereins Basel.» Da lerne man Streit schlichten, organisieren und Menschen führen. Kein Wunder, dass sie die Basler Regierung als OK-Präsidentin für die Turn-Europameisterschaften angefragt hat, die 2022 im Joggeli stattfinden.

Die vielen Mandate klingen nach Workaholic

Die Binningerin hat Ja gesagt. So, wie sie in ihrem Leben in der Regel immer zugestimmt hat, wenn sich eine Gelegenheit ergeben und sie das Angebot gereizt hat. Geführt hat das neben dem Fulltime-Job bei den SBB zu einer Vielzahl von Ämtern: Die erwähnte Präsidentschaft der Regio Basiliensis, Mitglied im Universitätsrat, im Vorstand des Verkehrshauses und im Stiftungsrat des Merian Iselin Spitals sind nur die wichtigsten. Das klingt nach Workaholic. «Da ist vielleicht was dran», antwortet sie leicht belustigt. «Meine Kinder würden dem wohl zustimmen.»

Heute sind diese 21, 23 und 25 Jahre alt, studieren alle und wohnen noch zu Hause. «Das ist wie eine WG.» 1993, nach der Geburt des ersten Kindes, hat sie sieben Jahre Teilzeit gearbeitet. Möglich war ihre Karriere nur, weil ihr Mann, der im Bundesamt für Umwelt im Jobsharing stellvertretender Sektionschef ist, den Rücken freigehalten hat. «Ich war immer beruflich tätig.» Enge Mitarbeiter sagen, dass sie stets erreichbar sei. Wie geht das ohne Dauerstress und krank zu werden?

«Ich lebe in der Gegenwart, schlafe hervorragend und bin auch in der Krise immer gelassen.» Antreiben würden sie ihr Interesse an Menschen und Themen. Das zeigte sich auch, als sie im Vorstand der CVP Schweiz, als Landrätin, im Gemeinderat von Binningen oder von 2007 bis 2010 als Baselbieter CVP-Nationalrätin politisch tätig war. «Ich bin von Versammlungen, auf denen kontrovers und ohne Ergebnis diskutiert wurde, mit mehr Energie nach Hause gekommen, als ich sie vorher hatte.»

Ihr Rüstzeug für die Politik hat sie sich von 1998 bis 2003 als Präsidentin der Novartis-Angestelltenvertretung geholt. Die Personalverbände hatten sie angefragt. Ihre Karriere bei Ciba-Geigy, der Vorgängerin von Novartis, hatte 1990 im Werk Stein als Projektleiterin begonnen. Bis 2003 blieb sie in leitenden Funktionen in der pharmazeutischen Entwicklung tätig. Nach anfänglicher Skepsis begannen selbst die Gewerkschafter, die «Akademikerin» als Vertreterin der Werktätigen zu respektieren. «Ich habe immer den Menschen an erste Stelle gesetzt. Oft zeigte sich, dass unsere Positionen nur Nuancen voneinander entfernt waren.»

Sie muss den Job gut gemacht haben, denn 2003 stieg sie bei Novartis zum Leiter Diversity der Personalabteilung Schweiz auf und wurde Beauftragte für Chancengleichheit.

Dem Thema ist Amacker treu geblieben. «Ich habe mich stets für die Rechte der Frauen eingesetzt.» Als Feministin würde sie sich aber nicht bezeichnen. «Ich nahm in meinem Leben an einer einzigen Demonstration teil. Es war 2008 die legendäre Unterstützungsaktion in Bern für die heftig angefeindete Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf.»

2010, sie war noch Nationalrätin, wurde Amacker, wieder, angesprochen. «Swisscom suchte ein Mitglied der Geschäftsleitung als Chefin Kommunikation. Meine vielfältigen Erfahrungen in der Politik und bei Novartis haben ihnen gefallen, das gibt es nicht oft.»

Kam hinzu, dass sie eine Frau war. «Carsten Schloter, der damalige CEO, hat mir im Bewerbungsgespräch offen gesagt, dass sie wenn möglich eine Frau für den Posten wollten, und mich gefragt, ob mich das stört. Ich habe das verneint.»

Zwei Wochen Bedenkzeit hat sie sich ausbedungen und sich schliesslich für den Wechsel von der Politik in die Wirtschaft entschieden. Durch den Job kam sie zur Politik und ein Job-Angebot wog schwer genug, dem Auftrag der Wähler vorzeitig eine Absage zu erteilen. Amacker begründet das so: Den Ausschlag hätte ihr Engagement für Frauen-Rechte gegeben. «Ich konnte doch nicht auf öffentlichen Podien immer wieder die Frauen ermuntern, Chancen zu ergreifen und Verantwortung zu übernehmen, wenn sich die Möglichkeit ergibt, und selber Nein sagen.»

Die Entscheidung, das Nationalratsmandat wegen Unvereinbarkeit abzugeben, war mit Sicherheit die richtige. Politische Weggefährten sehen sie eher in der Wirtschaft als in der Politik, zumal eine Nationalrätin im Zeitalter der sozialen Medien nur politisch überleben könne, wenn sie ein wenig schrill und laut sei.

Als Swisscom drei Jahre später reorganisiert wurde, passierte das zum richtigen Zeitpunkt. Die SBB suchten jemanden für die Leitung der Unternehmenskommunikation, wiederum als Mitglied der Geschäftsleitung. «Ich hätte nach der Reorganisation bei Swisscom weniger Einfluss gehabt. Ein guter Bekannter hat mir gesagt: Irgendwann hört die Loyalität zum Unternehmen auch auf.» Amacker bewarb sich und bekam den Job.

SBB auf dem Titel führt zu mehr Verkäufen am Kiosk

Bei den SBB ist sie seit 2013. Die Tätigkeit sei eine Herausforderung, zumal die SBB die letzten Jahren stark in die Kritik gekommen ist. Dass es auch schwierig sein muss, für die ständigen Verspätungen in der Öffentlichkeit hinzustehen, lässt sie sich nicht anmerken. Stattdessen sagt sie. «Die Grundstimmung und das Interesse am Konzern finde ich sehr positiv. Wenn die SBB auf dem Titel einer Publikation ist, werden am Kiosk gleich zehn Prozent mehr davon verkauft.»

Amacker verfolgt wenn immer möglich eine Vorwärtsstrategie. «Beschönigen ist nie gut, verheimlichen schon gar nicht.» Dazu passt, dass sie regelmässig Autoren von kritischen Leserbriefen anruft. «Die sind dann ganz baff.»

Bei Mitarbeiterbefragungen werden oft Fairness, Vertrauen und Transparenz als ihre positiven Werte genannt. Schwieriger ist es mit dem hohen Tempo, das sie auch beim Treffen für das Porträt vorlegt. Fast drei Stunden redet Amacker schnell im meist gleichen Tonfall. Nur einmal berührt sie den Arm des Journalisten. Dass ein ehemaliger Novartis-Mitarbeiter sie wählen wollte, da sie ihm die Pension gerettet habe, scheint sie sehr berührt zu haben.

Am Tempo arbeite sie. «SBB-CEO Andreas Meyer hat mir am Ende der Probezeit gesagt: Kathrin, hör auf zu sprinten, was wir machen, ist ein Marathon. Er hatte recht.» Kommt hinzu: Die bessere Show bieten sicher Sprinterinnen – aber der Marathon passt zu Amacker.