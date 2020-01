«Ich vergolde nichts»: Besuch bei Landmaschinen-Sammler Georg Jäggin in Hölstein

Eigentlich war er Gärtner. Kein «Landschäftler» und kein «Bäumeler», wie Georg Jäggin sagt, sondern ein «Häfeler»: Der Hölsteiner hat Topfpflanzen gezüchtet, Kakteen, Tomaten, Zierblumen. Doch nach und nach wichen die Pflanzen aus Jäggins Gewächshäusern. «Nun ist alles weg!», sagt seine Frau und schiebt lachend hinterher, dass er ja recht habe – mit seinen 86 Jahren.

Die Gärtnerei hat sich Jäggin nicht ausgesucht; er übernahm sie vom Vater, das sei halt damals so gewesen. Ebenso wenig hat er sich seine Leidenschaft für alte Landmaschinen ausgesucht; sie hat ihn einfach übermannt. Sie begann spätestens mit seinem Vater, der die erste Mähmaschine Hölsteins betrieb. Später, während seiner Lehre «um 1950 herum», pendelte er nach Langenthal. Während Wochen beobachtete er auf seinem Arbeitsweg, wie der Caterpillar-Trax einer Gärtnerei Schraube für Schraube zusammengebaut wurde. Um Georg Jäggin war es geschehen.

«Ich fuhr alles, was fahrbar ist»

Die Armee, in der er «Motorwägeler» war, schliff seine Leidenschaft weiter zurecht. Er fuhr die zurückgelassenen Jeeps der US Army, die die Schweizer Armee nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich aufkaufte. Er sagt lakonisch: «Ich fuhr alles, was fahrbar ist.» So wurde aus dem Motorbegeisterten ein Sammler – und aus Georg Jäggin «Grunder Schorsch». So lautet sein Spitzname, unter dem er mittlerweile bekannter ist als unter seinem Zivilnamen. Wollen auch wir ihn so nennen.