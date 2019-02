Kathrin Schweizer ist in einer ruhigen Ecke von Muttenz zu Hause. Aus den Reiheneinfamilienhäusern aus der Mitte des 20. Jahrhunderts dringt – es ist 6.40 Uhr – nur wenig Licht auf die Strasse. Im verkehrsberuhigten Quartier unweit der Genossenschafts-Mustersiedlung Freidorf sind kaum Autos unterwegs.

Das Wohnumfeld der SP-Regierungskandidatin versprüht weder urbane Vitalität noch ländliches Kirschbaum-Idyll, sondern ist Agglo im besten Sinne. Das Joggeli ist nur einen Fünfminuten-Marsch entfernt, ebenso Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und der Hardwald, das nächstgelegene Naherholungsgebiet.

Schweizer hat nie woanders gelebt als in Muttenz. Auch, als sie vor Jahren an der Uni Basel – «in der Fremde», wie sie ironisch anfügt – Biologie studierte, wechselte sie den Wohnort nicht. «Hier fühle ich mich zu Hause», sagt sie, will das aber nicht an Gemeinde- oder Kantonsgrenzen festmachen. Letztlich sei die Region Basel ihre Heimat. «Abgrenzungsdiskussionen finde ich anstrengend.» Leider würden die politischen Diskussionen in der Stadt und auf dem Land oft von denen geprägt, die genau das tun: sich abgrenzen.

Schweizer sagt Ja zum Rheintunnel

Auf der Strasse liegt ein Schaum Schnee, das Thermometer zeigt Minus-Grade an. Trotzdem ist Schweizer an diesem Morgen mit dem Velo unterwegs – ihre frühere Tätigkeit als Geschäftsführerin von Pro Velo verpflichtet. «Kälte macht mir nichts aus. Ich steige auch bei minus zehn Grad aufs Rad», sagt Schweizer. Fällt der Regen aber horizontal, so nimmt sie den Bus.

Eine Hardcore-Velofahrerin will sie nicht sein. «Für mich ist das Velo ein Verkehrsmittel, um von A nach B zu gelangen.» Für grössere Distanzen nutzt sie die Bahn – so auch, um nach Liestal an die Landratssitzung zu fahren. Seit 2007 politisiert die 49-Jährige im Baselbieter Parlament, von 2011 bis 2015 amtete sie zudem als Fraktionschefin der SP. Nun will Schweizer in die Regierung – sie wäre die erste linke Frau in diesem Amt.