Wer hier nicht zuschlägt, ist selber schuld: «Ihre Rendite in Lausen!», steht gross über dem Inserat auf der Immobilienplattform Homegate.ch. Das «Wohn- und Geschäftshaus» mit Baujahr 1987 an der Kanalstrasse 17 biete eine Nutzfläche von 2270 Quadratmetern und sei erst 2016 renoviert worden. «Nutzen Sie diese einmalige Chance und investieren Sie in diese lukrative Gewerbeimmobilie. Rundum eine sichere Investition», heisst es zum Schluss. Der Preis: 5,9 Millionen Franken.

Wer sich für das Gebäude interessiert, kann sich bei den Immobilienmaklern von Engel & Völkers melden. Wie üblich steht der Name des Verkäufers nicht im Inserat. Doch wer das auffällige gelbe Haus in der Lausner Gewerbezone kennt, der weiss, wem es gehört: Christoph und Daniela Gaugler, letztere bekanntlich ehemalige SVP-Landratspräsidentin. Bereits drei Jahre ist es her, seit die bz publik machte, dass das Ehepaar in ihrem dortigen Bed and Breakfast (BnB) Dauermieter wohnen liess, was in einer Gewerbezone nicht erlaubt ist.

Auch weitere Wohnungen waren nicht gesetzeskonform. Im Herbst 2014 legte Daniela Gaugler darauf ihr Amt nieder und zog sich aus der Politik zurück. Ausgestanden war die Sache damit aber noch nicht, mussten die Gauglers doch nach einem Urteil des Kantonsgerichtes vom März 2016 endgültig mehrere Wohn-Nutzungen in ihrem Haus aufgeben und das BnB wenn, dann richtig führen.