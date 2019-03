99 Mal. So oft schon ist er mit Hilfstransporten nach Rumänien gefahren. Das erste Mal vor ziemlich genau 27 Jahren. Fein säuberlich hat er all die Fahrten auf Blättern protokolliert. Bald steht seine 100. Reise an in das osteuropäische Land. Der Ziefner Martin Hug hilft in Rumänien, wo er kann. Inzwischen ist diese Nation zu seiner zweiten Heimat geworden. Sie ist von der Fläche her fast sechsmal so gross und hat weit mehr als doppelt so viele Einwohner wie die Schweiz.

Bis 2008 leistete Hug mit dem Rumänien-Team Ziefen-Arboldswil Hilfseinsätze. Diese fanden ausschliesslich in Siebenbürgen statt; das Gebiet liegt im Karpatenbogen im Zentrum des Landes. Weil sich die Mitglieder dieser Gruppe mit der Zeit auseinandergelebt hatten, schloss sich Hug der Rumänien-Hilfe Nikodemus in Sissach an. Seither hat der Ziefner auch andere Landesteile kennen gelernt. «Jetzt fahren wir jeweils in den Nordosten.» Ins Dreieck, wo das Land an die Ukraine und Moldawien grenzt. «Dort befindet sich das Armenhaus Rumäniens», sagt der bald 71-Jährige.

Von der Hand in den Mund

Er berichtet von Zuständen, die wir uns kaum vorstellen können. Von Leuten, die in ruinenähnlichen Gebilden hausen, weil sie kein Geld haben, um zu renovieren. «Für sie ist der grösste Kampf, was morgen auf den Küchentisch kommt.» Sie lebten von der Hand in den Mund. Teils kein Strom und kein fliessendes Wasser. Jeder Liter Wasser muss in Kesseln von zentral liegenden und mehrere hundert Meter entfernten Sodbrunnen geholt werden – bei Wind und Wetter. Als Fortbewegungsmittel gehören Pferdefuhrwerke zum Alltag.

Der pensionierte Baufachmann spricht von einem Gesundheitswesen, das jeder Beschreibung spottet: Zwölfer-Zimmer in Spitälern, fürs Essen muss der Patient jemanden anstellen. Im Gegensatz dazu existieren in Rumänien riesige Einkaufszentren, auch das Gastgewerbe darf sich sehen lassen. Es gibt schöne Pensionen, im ganzen Land hat es saubere Unterkünfte. «Die Schere zwischen arm und reich ist weit geöffnet», stellt Hug fest und gibt zu bedenken: Man stelle sich vor, dass dieses Land seit 2007 in der EU ist.

Am Weihnachtstag 1989 wurde der neostalinistische Diktator und Staatspräsident Nicolae Ceaușescu gestürzt und zusammen mit seiner Frau von Offizieren hingerichtet. Das war die Wende. Doch an die Freiheit glaubten die Menschen nie so richtig. Bis heute. Denn während des Ceaușescu-Regimes wurden Familien immer wieder enteignet. Selbst nach dem Umsturz arbeiteten sie bloss für ihr Nötigstes. Die Leute befürchten, dass plötzlich wieder der Staat kommt und ihnen das Erarbeitete wegnimmt. «Das ist die Mentalität, die sie von ihren Eltern haben», sagt Hug.