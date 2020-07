Im Baselbiet sollen streunende Büsis weg von der Abschussliste

Streunende, verwilderte Hauskatzen dürfen im Baselbiet durch die Jagdaufsicht abgeschossen werden. So steht es im bestehenden Jagdgesetz von 1984. Begründet wird diese Massnahme mit dem Schutz der einheimischen Wildtiere und Ökosysteme. Die Natur leidet unter der unnatürlich hohen Katzendichte. Derzeit befindet sich das kantonale Gesetz in Totalrevision. Dass die Regierung den Abschuss-Passus aus dem Gesetz streichen wollte, stiess bei der Dachorganisation der Jäger zunächst auf Ablehnung. «Jagd Baselland (JBL) setzt sich für den Abschuss von kranken und verwilderten Hauskatzen ein», heisst es in der Vernehmlassung.

Darauf reagiert Esther Geisser, Präsidentin der Schweizer Tierschutzorganisation Network for Animal Protection (Netap), mit Unverständnis: «Das wäre ein Armutszeugnis für die Jäger von Baselland.» In anderen Kantonen arbeite Netap teilweise sogar mit Jägern zusammen, um verwilderte Katzen einzufangen und zu kastrieren. Als «verwildert» gilt eine Katze, die von einer streunenden Hauskatze in der freien Natur geboren wurde, ohne einen Bezug zum Menschen zu haben. Sie zählen nicht zu den Wildkatzen, die in der Schweiz unter Schutz stehen. Meist leben sie in Gruppen und meiden den Kontakt. Über die konkrete Anzahl von verwilderten Hauskatzen kann Geisser keine genaue Auskunft geben. «Eine Erhebung gab es nie. Im Übrigen fehlt eine offizielle Definition von Verwilderung.»

Geschützte Wildkatzen könnten getroffen werden

Die Unterscheidung einer streunenden von einer verwilderten Hauskatze sei auf den ersten Blick «schier unmöglich», erklärt Geisser. Das Risiko, dass die Jagdaufsicht auch geschützte Wildkatzen treffen könnte, bleibe demnach erheblich.

JBL-Mitglied Sandro Jaisli hat an der Vernehmlassung mitgearbeitet. Der Antrag, Katzen abschiessen zu lassen, sei «unglücklich formuliert», betont Jaisli. Er persönlich kenne keinen Jäger, der gerne Hauskatzen erschiessen würde und hat noch nie von einem solchen Ereignis gehört. «Der einzelne Jäger ist nicht der richtige, um eine solche Entscheidung zu treffen.» Man müsse vielmehr eine Lösung finden, mit welcher das Problem der verwilderten Hauskatzen nachhaltig und professionell in den Griff bekommen werden kann. JBL sei bereit, einen Beitrag für eine nachhaltige Lösung zu leisten, so Jaisli.