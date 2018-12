Der Herbst 1989 hat einen festen Platz in der Erinnerung der Zeitzeugen im Laufental. Während die Weltöffentlichkeit nach Berlin blickte, wo eben die Mauer gefallen war, spielte sich in der Region ein eigener Politkrimi ab: Die Frage, ob der Bezirk Laufen beim Kanton Bern bleiben oder sich Baselland anschliessen soll. Wie in der Hauptstadt Deutschlands wissen viele im Laufental noch heute, wie sie die stürmischen Tage damals verbracht haben. Die Stimmung hatte sich nochmals aufgeheizt, nachdem bekannt geworden war, dass bei der Abstimmung 1983 nicht alles mit rechten Dingen zuging. Eine illegale Spende des Kantons Bern an die Berntreuen im Tal war ans Tageslicht gekommen. Das Bundesgericht erklärte das Abstimmungsresultat im Dezember 1988 für nichtig und die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erhielten die Möglichkeit, ein weiteres Mal abzustimmen. Hatte sich sechs Jahre zuvor noch eine knappe Mehrheit der Laufentaler für einen Verbleib bei Bern ausgesprochen, lag nun ein Umschwung in der Luft. Anlässe, Plakate und Flugblätter Am 12. November 1989 waren die Laufentaler dazu aufgerufen, über ihre künftige Kantonszugehörigkeit zu entscheiden. In den Wochen vor dem Urnengang betrieben die Probaselbieter und Berntreuen einen für Schweizer Verhältnisse ungewöhnlich emotionalen und harten Abstimmungskampf. Organisiert in verschiedenen Komitees machten beide Lager öffentlich Werbung für ihre Sache. «Ich war fast jeden Abend an einer Veranstaltung in einer der Ortschaften des Laufentals», erzählt Heinz Aebi, langjähriger Präsident der Laufentaler Bewegung, die sich für den Kantonswechsel einsetzte. Er und seine Kollegen zeigten Dias aus dem Laufental und nutzten die Schau gleich dazu, um Unentschlossene auf ihre Seite zu ziehen. «Auf dem Helye-Platz in Laufen trafen wir uns, um gemeinsam Plakate zu malen. Auch viele Kinder halfen mit.» Danach hängten die Anschluss-Befürworter die selbstgestalteten Poster an exponierten Orten im Tal auf. Im Lager der Berntreuen engagierte sich der heutige Laufner FDP-Landrat Rolf Richterich. Er wurde damals durch die Laufental-Frage politisiert. «Um sicher zu stellen, dass alle Probernerinnen und Proberner an die Urne gehen, organisierten wir im Vorfeld der Abstimmung viele Anlässe», erinnert er sich. Zwischen den Berntreuen und den Probaselbietern habe es einen Wettbewerb gegeben, wer die besseren Orte für seine Plakate und Kleber findet. Die beiden Lager verteilten im Laufner Stedtli Flugblätter und wandten sich mit eigenen Propagandablättern an ihre Klientel. In scharfem Jargon wurde der Gegner desavouiert. Auch die etablierten Zeitungen bezogen Stellung: Die Tageszeitung «Nordschweiz» wurde zum Sprachrohr der Probaselbieter, das mehrmals wöchentlich erscheinende Lokalblatt «Volksfreund» jenes der Proberner.

25 Jahre Laufental im Baselbiet Der Streit um den Kanton liess im Laufental keinen kalt. Die erste Laufental-Abstimmung 1983 Die Laufentaler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger verlassen am 11. September 1983 das Laufner Stadthaus. Mit 56,7 Prozent der Stimmen entscheiden sie sich gegen den Aufnahmevertrag mit dem Kanton Baselland. Die Abstimmung lockt 93,0 Prozent der Stimmberechtigen im Tal an die Urne. Das Laufental bleibt beim Kanton Bern. Baselbieter stimmen für eine Aufnahme des Laufentals Die Stimmberechtigten des Baselbiets heissen die Laufentaler willkommen: Am 11. September 1983 votieren 73 Prozent der Baselbieter Abstimmenden für die Aufnahme der Laufentaler – gleichentags entscheiden sich letztere allerdings für einen Verbleib bei Bern. Auf einer grossen Anschlagetafel in Aesch werden die Ergebnisse eingetragen. Auch acht Jahre später, am 22. September 1991, sagen die Baselbieter Ja zum Laufental, mit 59 Prozent allerdings nicht mehr ganz so euphorisch. Probaselbieter siegen 1988 vor Bundesgericht Knapp zwei Jahre nach der Abstimmung von 1983 kommt ans Licht, dass der Kanton Bern die Proberner vor der Abstimmung heimlich finanziell unterstützte. Das Bundesgericht entscheidet am 20. Dezember 1988, die Abstimmung zu annulieren. Mitglieder der Laufentaler Bewegung feiern vor dem Gericht in Lausanne ihren Sieg. Die Abstimmung soll im November 1989 wiederholt werden. Beide Seiten machen Propaganda In den Wochen vor dem Abstimmungssonntag am 12. November 1989 ist das Laufental mit Plakaten zugepflastert. Die Probaselbieter und die Berntreuen versuchen, die wenigen noch Unentschlossenen auf ihre Seite zu ziehen. Die Laufentaler Bewegung auf der einen und die Aktion Bernisches Laufental auf der anderen Seite organisieren auch viele Veranstaltungen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt Ein wichtiges Medium während des Abstimmungskampfs im Laufental sind Sticker. Die Probaselbieter und Berntreuen versuchen sich jeweils kreativ zu übertrumpfen. Während die Proberner unter die Reimkünstler gehen („Unser Dank: Die Treue. Wir wählen Bern aufs Neue“) machen die Anschluss-Befürworter Bern zu einem Bananenkanton. Die Probaselbieter feiern ihren Abstimmungssieg Am 12. November 1989 treffen sich die Laufentaler Probaselbieter in einem grossen Festzelt auf dem Laufner Amtshausparkplatz. Als klar ist, dass die Laufentalerinnen und Laufentaler für den Kantonswechsel votierten, bricht frenetischer Jubel aus. Anschliessend ziehen die Abstimmungssieger mit wehenden Fahnen durch die Laufner Altstadt. Südjurassier marschieren durch Laufen Beim Marsch der Laufentaler Bewegung durch das Stedtli laufen am 12. November 1989 auch zahlreiche autonome Südjurassier mit. Sie hoffen ihrerseits auf einen Kantonswechsel und nutzen die Gelegenheit, um für ihr Anliegen zu werben. Berntreue zeigen Flagge Wie die Probaselbieter ziehen auch die Berntreuen am Abstimmungssonntag im Herbst 1989 fahnenschwenkend durch Laufen. Den Abstimmungssonntag verbringen die Proberner im Restaurant zum Hirschen in Laufen. Dort verfolgen sie im Regionalfernsehen, wie die einzelnen Gemeinden abgestimmt haben. Berntreue gehen aufs Ganze Nach zwei verlorenen Abstimmungen bäumen sich die berntreuen Laufentaler im Herbst 1993 ein letztes Mal auf. Mit Plakaten und Slogans auf Hauswänden versuchen sie, vor der eidgenössischen Abstimmung die Bevölkerung von einem Nein zur „Verschiebung des Laufentals“ zu überzeugen. Schweiz gibt dem Kantonswechsel den Segen Die beiden prominenten Probaselbieter Martin Tschan und Heinz Aebi freuen sich am 26. September 1993 über den finalen Sieg: Das Schweizer Volk und alle 26 Kantone haben gerade mit einem Ja-Anteil von 75,1 Prozent den Kantonswechsel des Laufentals abgesegnet. Selbst der Kanton Bern, der damals einen Teil seines Territoriums verlor, stimmte zu. Proberner Jugend verbrennt Baselland-Fahne Jugendliche Mitglieder der berntreuen „Laufentaler Wildschweine“ verbrennen auf dem Vorstadtplatz in Laufen eine Baselbieter Fahne. Das Schweizer Volk hat eben den Wechsel des Laufentals zum Kanton Baselland abgesegnet. Bundesrat Koller unterzeichnet Übertritts-Vertrag Im Oktober 1993 kommt der damalige Bundesrat Arnold Koller ins Gymnasium Laufen. Der Justizminister unterzeichnet gemeinsam mit regionalen Vertretern den Vertrag zum Übertritt des Laufentals zum Kanton Baselland.

Man wechselte die Strassenseite Unternehmen, Geschäfte und Vereine schlugen sich auf eine Seite. Es gab im Laufental kaum jemanden, der keine Meinung zum Kantonswechsel hatte. In der Öffentlichkeit war zumeist bekannt, wer sich für einen Übertritt zum Kanton Baselland und wer sich für einen Verbleib bei Bern einsetzte. «Manchmal ging es sogar so weit, dass wir die Strassenseite wechselten, wenn ein Vertreter des gegnerischen Lagers auf uns zukam», hört man immer wieder, wenn man nach der damaligen Stimmung im Tal fragt. Viele mieden Läden, die von Personen der Gegenseite betrieben wurden. Die Gesellschaft war in zwei etwa gleich grosse Blöcke gespalten. Familien zerstritten sich und Freundschaften gingen zu Bruch. Das Restaurant Lamm im Laufner Stedtli entwickelte sich zum Treffpunkt der Probaselbieter, das Restaurant zum Hirschen zu jenem der Berntreuen. Im Lokal nahe des Untertors der Laufner Altstadt verbrachten die Proberner dann auch den Abstimmungssonntag. «Das Regionalfernsehen veröffentlichte nach und nach die Resultate der 13 Laufentaler Gemeinden», sagt Guido Karrer, der lange Zeit als Präsident der Vereinigung Berntreuer Laufentaler amtete. 4650 Stimmberechtigte im Laufental votierten am 12. November 1989 für einen Kantonswechsel, 4343 dagegen. Die Stimmbeteiligung erreichte mit 93,6 Prozent einen Schweizer Rekordwert. Waren die Berntreuen zuvor noch fahnenschwenkend durch die Strassen gezogen, habe sich nach der Verkündigung der Niederlage eine grosse Enttäuschung breitgemacht, erzählt Karrer. «Trotz allem hatten wir ein rauschendes Fest, das bis in die frühen Morgenstunden dauerte.» Die Probaselbieter feierten ihren Abstimmungssieg in einem grossen Zelt auf dem Amtshausparkplatz in Laufen. Das Schweizer Fernsehen berichtete über den historischen Entscheid und das Radio war mit einem Übertragungswagen vor Ort. «Ich erfuhr im Zelt, dass die Laufentaler den Kanton wechseln möchten», erinnert sich der Journalist Thomas Immoos, der in den 1980er-Jahren als Redaktionsleiter der «Nordschweiz» tätig war, die sich für einen Kantonswechsel aussprach. Kurz darauf musste er zurück in die Redaktion, um über den Triumph der Probaselbieter zu berichten. Die Siegreichen zogen anschliessend jubelnd durch die Altstadt.