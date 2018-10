Wuschelig lockiges Fell, beigefarbener Bauch, der Rest inklusive Schlappohren ist schwarz. Ein Wollschwein steht im Wasser, taucht den Rüssel unter und scheint sich wohlzufühlen. «Sie hat sich direkt selbstständig gemacht. Während sich die anderen sechs Säue auf die Stileicheln gestürzt haben, ist sie in den Weiher gegangen», sagt Florian Neumann. Der Biologe hat am Donnerstag sieben der putzigen Tiere im Leiwald bei Reinach freigelassen. Sie sollen Naturpflege betreiben.

Rund 2000 Wollschweine gibt es in der Schweiz. Sie werden in erster Linie für den Verzehr gezüchtet; sowohl für den Eigenbedarf von Privatpersonen als auch für die gehobene Gastronomie, ihr Fleisch gilt als Delikatesse. Doch Wollschweine können mehr als dem Gaumen schmeicheln: Auf den 2500 Quadratmetern Naturschutzgebiet sollen die Tiere den Boden durchwühlen und sogenannte Pionierflächen schaffen. «Es geht um Artenvielfalt. Pionierfläche heisst es deshalb, weil bestimmte Tiere und Pflanzen erst kommen, wenn der Erdboden aufgeworfen ist», erklärt Neumann. Die Tiere, so sagt er, seien bei aller Niedlichkeit auch Mittel zum Zweck.

Robuster als Hausschweine

Ein Publikumsmagnet sind die Schweine, die wegen ihrer Färbung auch Schwalbenbäuchige Wollschweine genannt werden, auf jeden Fall. «Die Leute standen Schlange, als die Tiere ausgeladen wurden», erzählt Neumann. Für zwei bis drei Wochen können Spaziergänger, die auf den Wegen um den Leiwald unterwegs sind, einen Blick auf die tierischen Naturpfleger werfen. Die Idee, Wollschweine für die Naturpflege einzusetzen, hegte Neumann schon lange. Schafe und Ziegen fährt er unter dem Label Naturpflege und gemeinsam mit zwei Mitstreitern schon länger durch den Kanton Baselland auf verschiedene Grünflächen.

Doch Schafe und Ziegen seien nicht überall einsetzbar, so Neumann im August gegenüber der «Schweiz am Wochenende». «Wenn das Gebiet feucht oder sumpfig ist, sind die Schweine die bessere Wahl, denn die Hufe der Ziegen und Schafe weichen auf. Zudem können sie sich Parasiten einfangen», beschreibt Neumann die Schwierigkeiten. Wollschweine sind robust, sie werden kaum krank und können im Prinzip das ganze Jahr über draussen sein. Im Gegensatz zum kurzborstigen Hausschwein bekommen Wollschweine weder Sonnenbrand noch brauchen ihre Ferkel im Winter Wärmelampen.

Bestand seit Jahren stabil

Die Seiten der Vereinigung für die Schweizerische Wollschweinzucht (SVWS) geben Einblick in die Geschichte der Rasse. Die Wollschweine, auch Mangalitza genannt, sind die Vorfahren der heutigen Edelschweine. Sie sind näher verwandt mit den Wildschweinen und ihre Ferkel erinnern wegen ihrer Fellzeichnung an Frischlinge.

Die Rasse entstand im 19. Jahrhundert im alten Österreich-Ungarn und war Mitte des 19. Jahrhunderts die am weitesten verbreitete Schweinerasse in der Schweiz. Im Zusammenhang mit der Industrialisierung der Nutztierzucht verschwand die langsam wachsende Rasse im Laufe des 20. Jahrhunderts wieder. Schweizweit gebe es momentan zirka 150 Wollschweinhalter, die Mutter- und Jungtiere mit dem Ziel der Zucht hielten, heisst es seitens des SVWS. Der Bestand sei seit einigen Jahren stabil.

Die Schweine im Leiwald kümmert ihre Geschichte nicht. Sie wühlen sich durch ihr temporäres Freigehege, graben eine Suhle, in der sie sich auf Wollschweinart sauber halten, befreien Holz- und Steinhaufen von Brombeerranken. «Der Versuch in Reinach soll Aufschluss geben über den besten Einsatz von Wollschweinen. Zu viele Tiere, die zu lange wühlen, helfen dem Boden nicht», sagt Neumann. Funktioniert alles wie geplant, hofft Neumann im nächsten Jahr auf einen zweiten Anlauf und darauf, irgendwann regulär eigene Wollschweine durch die Gegend zu fahren. Für ein reguläres Angebot müssten die Tiere jedoch vom Frühling bis zum Winter im Einsatz sein. Die sieben Tiere im Leiwald hat Neumann von einem Verein in der Nähe von Zürich ausgeliehen.

Einfangen wird Neumann die Tiere mit Äpfeln und altem Brot. «Die Tiere sind gesellig und an Menschen gewöhnt. Sie sind zutraulich und lassen sich oft auch anfassen», sagt der Biologe mit Zuneigung für seine vierbeinigen Mitarbeiter.