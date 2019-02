Konkret sind für das Projekt zwei Linien ausgewählt worden, wie Recherchen ergeben: die Linie 109 (Abschnitt: Rümlingen–Häfelfingen) und die Linie 92 (Abschnitt Oberdorf–Liedertswil). Welche der beiden Buslinien für das Pilotprojekt den Zuschlag erhält, ist noch nicht entschieden. Noch ist auch die Finanzierung nicht gesichert.

Doch der Landrat hat sein Bekenntnis für die Einführung von autonomen Shuttles abgegeben. Ein Postulat der FDP-Fraktion für die Einführung sogenannter smarter Shuttles ist überwiesen worden. Das langfristige Ziel: Mit den selbstfahrenden Bussen könnten auch schlechter genutzte Linien ziemlich günstiger aufrechterhalten werden und würden nicht der nächsten Sparmassnahme zum Opfer fallen.

In der Stadt zu chaotisch

BLT-Vizedirektor Fredi Schödler rechnet damit, dass das Pilotprojekt in zwei Jahren in Betrieb gehen kann. Die Linien seien als geeignet angesehen worden, weil sie einerseits relativ kurz seien. «Die autonomen Busse fahren, Stand jetzt, lediglich 25 Kilometer pro Stunde. Auf längeren Strecken gibt das Zeitverluste, aber auf diesen Strecken macht das vielleicht fünf Minuten Zeitdifferenz», sagt Schödler. Der BLT-Vize sagt, der reguläre Betrieb eines führerlosen Busses werde frühestens in fünf Jahren möglich sein. Während der Anfangsphase wird ein Begleiter im Kleinbus sitzen, der eingreifen kann.