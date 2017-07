Eigentlich hätten bei Uptown Basel in der letzten Woche die Champagnerkorken knallen müssen. Doch der Hauptinvestor Thomas Staehelin war in der begleitenden Wirtschaftsdelegation des Bundesrats Johann Schneider-Ammann auf Weltreise. «Und alleine trinke ich keinen Champagner», meint der Reinacher Architekt Hans-Jörg Fankhauser. Grund dafür hätte er durchaus gehabt: Für die erste Halle, für die Uptown Basel demnächst die Baueingabe macht, hat ein Ankermieter zugesagt. Namen will Fankhauser noch keine nennen, aber er spricht von «über 350 Arbeitsplätzen einer ausserkantonalen Firma der Industrie 4.0, die neu ins Baselbiet kommt».

«Industrie 4.0» ist der Kernbegriff, um den sich bei der rund anderthalb-jährigen Uptown Basel AG alles dreht. Er fasst Entwicklungen wie Digitalisierung, Internet der Dinge, Roboter-Technologie und 3-D-Druck zusammen. Uptown Basel hat in Arlesheim dem Kanton Baselland vor einem Jahr das Schoren-Areal abgekauft und will es zu einem Kompetenzzentrum für diese Vierte Industrielle Revolution entwickeln. Dabei schwebt Fankhauser als Arealentwickler ein Schwerpunkt unter anderem bei der Medizinaltechnik vor. Eines der Hauptargumente, mit denen er Firmen vom Standort Arlesheim überzeugen will, ist die hohe Dichte entsprechender Fachleute in der Region Basel. Hinzu kommt verkehrsgünstige Lage.

Brillen für die erweiterte Realität

Dass bereits vor der Baueingabe für die erste Halle ein Unternehmer sich für den Standort entscheidet, zeige in einem frühen Stadium, dass die hinter Uptown Basel stehende Geschäftsidee realistisch sei, erklärt Fankhauser. Das noch ungenannte Unternehmen, das in der noch nicht gebauten Halle seine Produktion aufbauen wird, werde mit Methoden der «Augmented Reality» – der erweiterten Realität – arbeiten: Man setzt eine Datenbrille auf und kann Hologramme von Gegenständen, aber auch von Bauplänen oder Montageanleitungen, in das reale Umfeld projizieren. Dabei kontrolliert die Brille auch gleich, ob man einen komplexen Montageplan korrekt umsetzt.

«Dies wird in vielen Industrien die Produktionsprozesse revolutionieren, aber auch die Design- und Entwicklungsabteilungen», ist Fankhauser überzeugt. Der künftige Mieter plane, mittels solcher Hologramm-Brillen in Arlesheim zu produzieren. «Wir sind stolz, dass die Region Basel da ganz vorne mitspielen wird.» Denn der Mieter werde mit rund 25 Software-Entwicklern seine eigenen Brillen-Apps schreiben. «In dieser Branche ist ein rascher Aufschwung zu erwarten.» Zudem stehe man im Kontakt mit der Standortförderung Baselland. Dort zeigt man sich erfreut über die Entwicklung. «Den Mieter für die erste Halle hat Uptown Basel aber durch eigene Aktivitäten gefunden», erklärt Alice Bögli, zuständig für Arealentwicklung.

Sieben Hallen für Zukunftstechnik

Bereits am Mittwoch dieser Woche gab es Anlass für den nächsten Apéro: Uptown Basel unterschrieb den Kaufvertrag für das Nachbarareal, das ehemalige Paketzentrum der Post. «Eine einmalige Halle, die wir selbst so kaum bauen könnten», schwärmt Fankhauser. Mit 9000 Quadratmeter ist sie – ohne störende Stützen – ein Viertel grösser als ein Fussballfeld. Und – was für Industrie wichtig ist – die Böden weisen eine ausserordentlich hohe Tragfähigkeit von 3 Tonnen pro Quadratmeter auf. Mit einer lichten Höhe von 16 Metern sind ausschlagenden Roboterarmen kaum Grenzen gesetzt. Mit drei querlaufende Kranbahnen lassen sich grosse Lasten bewegen. Nicht zuletzt befindet sich darunter eine zweite, 6 Meter hohe Halle gleicher Fläche.

Die Gelegenheit zum Kauf habe sich ergeben, weil der bisherige Hauptmieter, die Camion Transport AG aus Wil SG, ihren Nordwestschweizer Standort auf den Wolf in Basel verlegt. «Damit werden auf Ende 2017 6000 Quadratmeter frei, für die wir nun einen Mieter aus der Industrie 4.0 suchen», berichtet Fankhauser. Die weiteren Gebäude werde man gemeinsam mit der Gemeinde per Quartierplan weiterentwickeln. Auch bezüglich des Ausbaus der Talstrasse Arlesheim-Münchenstein werde Uptown Basel mit der Gemeinde eng zusammenarbeiten. Zum Kaufpreis, für den wiederum – wie beim Schoren-Areal – Thomas Staehelin als Investor geradesteht, will Fankhauser nichts sagen. Die Gesamt-Investitionssumme für das Kompetenzzentrum erhöhe sich durch den Zukauf von 400 Millionen auf 600 Millionen Franken.

Noch hat man keinen Mieter für die frei werdenden Teile der Halle und die dazugehörigen Büroräume. Doch Fankhauser ist überzeugt: «Durch die Erweiterung auf – im Endausbau – insgesamt sieben Hallen mit 16 500 Quadratmetern sowie Büroflächen in der gleichen Grössenordnung wird das Projekt ökonomischer.» Der Komplex soll in drei bis vier Etappen bis 2025 entstehen.