Auf den Titel Recycling-Weltmeister sind die Schweizer stolz. Kein anderes Volk trennt den Abfall gewissenhafter. Doch die jüngst erschienene Studie der Basler Umweltberatungsfirma Carbotech und der Hochschule für Technik in Rapperswil wirft elementare Fragen auf, wie weit sie mit der Abfalltrennung gehen sollen.

Die Studie kommt zum Schluss, dass Kunststoffrecycling mit «hohen Kosten und geringem Umweltnutzen» verbunden ist. «Der potenzielle ökologische Nutzen einer neuen Kunststoffsammlung pro Person und Jahr entspricht etwa der Einsparung einer Autofahrt von 30 Kilometern pro Person und Jahr», schreiben die Autoren in einer Mitteilung. Gleichzeitig seien die Kosten der Kehrichtsackentsorgung mit rund 250 Franken pro Tonne nur ein Drittel so hoch wie die Kosten für die Kunststoffverwertung.

Allschwil führt System definitiv ein

Die Ergebnisse müssten vor allem Allschwil zu denken geben. Der Gemeinde, die sich in Sachen Recycling gerne als Pionierin bezeichnet. Sie führte im Februar 2016 eine Kunststoffsammlung ein und lässt die Öffentlichkeit seither in regelmässigen Abständen wissen, wie gut das Projekt läuft.

Statt auf Selbstkritik stösst man bei der Allschwiler Verwaltung aber immer noch auf Euphorie. In einer jüngst publizierten Mitteilung hob sie die Recyclingquote von 65 Prozent sowie die finanzielle Tragbarkeit der neuen Separatsammlung hervor, welche die Erwartungen übertroffen hätten.

Im ersten Jahr seien beim zweiwöchentlichen Sammeltag im Schnitt noch 4,1 Tonnen Plastik gesammelt worden, heute seien es bereits 5,2 Tonnen. Zudem würden die Kosten für die Verwertung der Kunststoffabfälle inklusive Sackproduktion und Verkaufsprovision mit den Gebühreneinnahmen für die Sammelsäcke fast gedeckt. Allschwil hat deshalb entschieden, die momentan als Pilotprojekt geführte gemischte Kunststoffsammlung 2018 definitiv einzuführen und gar noch das Verkaufsstellennetz auszubauen.

Der Zeitpunkt des Entscheids erstaunt. Schliesslich arbeitet Carbotech an einer weiteren Studie, die konkret die Allschwiler Kunststoffsammlung zum Thema hat. In wenigen Wochen soll das Endergebnis präsentiert werden. Studienautor Fredy Dinkel sagt, dass sich der ökologische und ökonomische Nutzen des Allschwiler Projekts «mehr oder weniger im gleichen Rahmen» bewege wie die anderen Kunststoffrecyclings. Will heissen, auch in der Agglo-Gemeinde bringt die separate Plastik-Entsorgung nicht viel.

Basel mit grosser Skepsis

Allschwil kontert. Jan Bachofer von der Hauptabteilung Tiefbau/Umwelt sagt, man habe zwar Kenntnis von den Zweifeln an der Sinnhaftigkeit der Kunststoffsammlung. Doch sei die Schlussfolgerung im Carbotech-Bericht «nicht nachzuvollziehen». Der Allschwiler Kunststoff gehe zum Kunststoffverwerter Vogt Plastic in Rheinfelden (D), der viel näher bei Basel liege als andere Sortieranlagen. Zudem sortiere Vogt Plastic das Material selbst zu neuem Kunststoffgranulat und erreiche eine hohe Industrierückführung von 65 Prozent.

Während Allschwil unbeirrt seinen Weg geht, stehen die umliegenden Gemeinden auf die Bremse. In Pratteln diskutiert der Gemeinderat schon länger darüber, wie das Recycling verbessert werden kann. Gemeinderat Emanuel Trueb (CVP) sagt, dass das Recycling von PET und Hohlkörpern wie Waschmittelbehältern bei den Grossverteilern gut funktioniere und die Einführung neuer Sammelsysteme einer Wirtschaftlichkeitsprüfung unterzogen werden müsse.

«Nur, weil wir die Möglichkeit des Kunststoffsammelns haben, müssen wir sie nicht einführen.»

Bereits vor der Publikation der neusten Studie hat Basel-Stadt Skepsis angemeldet. In einer Antwort auf einen Vorstoss von GLP-Grossrätin Katja Christ verwies die Regierung im vergangenen November darauf, dass die hiesige Kehrichtverbrennungsanlage die schweizweit effizienteste sei – die Kunststoffverbrennung daher für die Umwelt unproblematischer sei als in anderen Regionen.

Angesichts vieler offener Fragen wolle das kantonale Umweltamt aber die Carbotech-Studie abwarten, die sie selbst mit in Auftrag gegeben hatte. Nach den neusten Erkenntnissen scheint klar zu sein: Auch die Basler werden zukünftig ihre PET-Flaschen und Waschmittelbehälter in Coop und Migros entsorgen müssen.