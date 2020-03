In Breitenbach sollen lästige Linden verschwinden

Die Absicht war gut: Die Gemeinde Breitenbach wollte ihren Jungbürgerinnen und Jungbürgern ein Denkmal setzen. Für jeden neuen Jahrgang wurde direkt neben Tennisplätzen eine Linde gepflanzt.

Mittlerweile sind rund zwanzig Jahre vergangen, und die Bäume haben sich zum Problem entwickelt. «Seit Herbstbeginn müssen wir wieder fast jeden Morgen unsere Plätze von Tausenden schwarzen Lindenfrüchten befreien», sagt David Hunziker, Präsident des Tennisclubs Breitenbach. «Es ist jedes Jahr schlimmer geworden und wird für unseren Verein zur Existenzfrage.» Ressourcen, die lästigen Früchte zu entfernen, habe der Club nicht. Für den Vorstand ist deshalb klar: Die Bäume müssen weg.

Da sich die Linden auf dem Boden des Tennisclubs befinden, hat sich der Club-Vorstand an den Breitenbacher Gemeinderat gewandt. Dieser entschied kürzlich einstimmig, «die unmittelbar entlang der Tennisplätze stehenden Lindenbäume fällen zu lassen. Stattdessen soll an anderer Stelle eine Ersatzpflanzung vorgenommen werden», wie es im Beschluss des Gemeinderats heisst. Die Bäume werden in den kommenden Tagen abgeholzt.

Der Vorstand des Natur- und Vogelschutzvereins Picus kann über die geplante Fällung nur den Kopf schütteln. «Die Linden sind wichtig für das Ökosystem. In Zeiten des Klimawandels helfen sie mit, zu kühlen und Schatten zu spenden. Die Bäume müssen erhalten bleiben», sagt Josef Borer, Vorstandsmitglied des Vereins und für Breitenbach zuständiger Revierförster. Diskussionen mit den Verantwortlichen des Tennisclubs Breitenbach sind ergebnislos verlaufen. «Wir müssen uns wohl oder übel damit abfinden, dass die Linden gefällt werden. Wir können nichts tun, da die Bäume auf dem Boden des Tennisclubs stehen.» Die Bäume umzupflanzen, sei mit viel Aufwand und hohen Kosten verbunden, erklärt Borer. Zudem seien die Chancen, dass sie am neuen Ort wieder blühen, eher gering.

«Die Pflanzung der Bäume ist nicht ideal abgelaufen»

Bei der bevorstehenden Rodung der Linden prallen die Interessen des Naturschutzes auf diejenigen des Tennisclubs aufeinander. «Wir haben nichts gegen diese Bäume an sich. Wir werden jedoch den Früchten nicht mehr Herr und die zunehmende Verschmutzung beschädigt unsere Beläge», stellt Clubpräsident David Hunziker klar. Er ist selber im Vorstand des Natur- und Vogelschutzvereins Büsserach. Man sei erleichtert, wenn die Bäume endlich weg sind, sei aber bereit, einen symbolischen Beitrag für die Pflanzung der Ersatzbäume zu leisten.

Ein Augenschein vor Ort in Breitenbach zeigt, dass die umstrittenen Bäume nur wenige Meter neben den Tennisplätzen stehen. Es stellt sich die Frage, weshalb diese Sorte Baum einst überhaupt dort gepflanzt wurde. Bei der Gemeinde Breitenbach nachgefragt, sagt Gemeindeverwalter Andreas Dürr: «Damals schien das eine pragmatische Lösung zu sein. Im Nachhinein müssen wir aber zugeben, dass es nicht ideal abgelaufen ist.» Die Lindenbäume direkt neben die Tennisplätze zu setzen, sei wohl ein Fehler gewesen. Für Dürr ist deshalb klar: «Wir werden es bei den Ersatzbäumen besser machen.»