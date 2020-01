In Gelterkinden muss der Frauen-Bonus zählen

Sicher ist: Mit Gemeindepräsidentin Christine Mangold (Bürgerlicher Zusammenschluss Gelterkinden/BZG) tritt die einzige Frau in der Exekutive zur Erneuerungswahl vom 9. Februar nicht mehr an. Möglich ist jetzt, dass die siebenköpfige Behörde zu einem reinen Männergremium wird.

Den Sitz des ebenfalls auf Mitte Jahr abtretenden Felix Jehle (SP) will Links-Grün mit dem 57-jährigen EVP-Kandidaten Peter Gröflin verteidigen. Dieser sieht sich aber mit Kai Knöpfli (parteilos) und FDP-Frau Manuela Schällibaum, beide neu vom BZG portiert, ernsthafter Konkurrenz ausgesetzt. Damit zielen die Bürgerlichen, die im Gemeinderat mit vier Sitzen in der Mehrheit sind, darauf ab, den Linken eines ihrer drei Mandate abzuringen.

Alle drei Neuen hoffen auf eine Frauenwahl

Dass der Gelterkinder Gemeinderat künftig nur von Männern besetzt sein könnte, ist ein Szenario, das alle drei Neukandidierenden bedauern würden. Manuela Schällibaum (47) glaubt nicht, dass es eintrifft. «Ich gehe davon aus, dass unsere Gesellschaft heute sehr wohl erkennt, wie wichtig eine weibliche Sicht auf die Dinge sein kann.»

Für einen guten Austausch wäre es sehr wertvoll, wenn eine Frau im Gemeinderat wäre, ist Kai Knöpfli, Vater zweier Kinder im Schulalter, überzeugt. Auch wenn die bürgerliche Frauenkandidatur für ihn ein Nachteil ist. Der 41-Jährige gibt sich schon vor dem Urnengang sportlich: «Ich hoffe, dass Manuela Schällibaum gewählt wird.»

Er finde es «schade», dass es nicht gelungen sei, weitere Frauenbewerbungen zu finden, auch von linker Seite, meint Peter Gröflin. «Wir haben intern niemanden verhindert», betont er und ergänzt: Eine Frau für den Gemeinderat zu finden, sei relativ schwierig. Bloss ein weibliches Mitglied in dieser Behörde sei auch zu wenig.