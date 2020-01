In Lausen läuft es wieder rund

Was haben Computer, Schiebermützen und Affen gemeinsam? Sie alle trifft man am Wintertreffen der Basler Drehorgel-Freunde an. Am Sonntag versammeln sich Organisten aus Deutschland, Estland und der Schweiz in der Mehrzweckhalle Stutz zum gemeinsamen Musizieren.

Sechzig Musikanten werden sich ringsum in der Halle aneinanderreihen. Für einmal stehen nicht sie in der Mitte, sondern das Publikum. Einer nach dem andern gibt ein auserlesenes Stück zum Besten. Die runde Teilnehmerzahl ist laut Organisator Daniel Widmer nicht zufällig: «Nachdem wir einmal fast überrannt worden waren, entschieden wir uns, das Limit bei sechzig anzusetzen.» Auch so müsse sich jeder Auftretende auf drei Lieder beschränken.