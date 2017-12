Das Aquabasilea mag vielen vor allem als Erlebnisbad für Kinder bekannt sein. Aber neben den Rutschen und dem grossen Planschbecken gibts es auch Platz für Entspannung: Hinter einer orientalischen Pforte mit geschnitztem Holzrahmen werden diejenigen fündig, die sich nach dem Stress Ende Dezember eine Pause gönnen möchten. Einmal kurz auf die Klingel gedrückt, und wenige Sekunden später steht man in einem Raum, der aussieht wie eine Kulisse für ein Märchen aus 1001 Nacht: dem Hamam.

Für den ersten Teil der bz-Serie «Fit nach Weihnacht» besuchte die Autorin das orientalische Bad in Pratteln. Wie viel Entspannung ist möglich in zwei Stunden?

Der Besuch im Hamam folgt einem festen Ritual. In einer bestimmten Reihenfolge werden Dampf- und Fussbäder, Wechselduschen und Peelings genutzt. Dazu kommen verschiedene Massagen oder eine Rhassoul-Packung aus Lehm.

In Pratteln bedeutet ein Besuch im Hamam, für einige Stunden in eine andere Welt einzutauchen. An den in rot gestrichenen Wänden stehen Laternen, die den Raum in warmes Licht tauchen. Das Kindergeschrei aus dem Bad ist nicht mehr zu hören, dafür leise Musik und Wasser, das in ein grosses Becken plätschert. Gleich am Anfang erhält jeder Gast ein grosses Tuch, einen Pestemal, in den man sich einwickelt. Dazu eine silberne Schale mit einem Peelinghandschuh und ein Stück Seife.

Wärme und Ruhe

Die erste Station des Besuchs im Hamam in Pratteln ist das Sogukluk, das Dampfbad. Rund 15 Minuten lang beträgt die empfohlene Verweildauer, dann folgt eine Abkühlung in einer der Duschen.

Bei der ersten Dusche wird die Haut mit dem Peelinghandschuh abgerieben. Nach dieser ersten Dusche folgt ein Bad im Relaxpool, im grossen Becken in der Mitte des Raumes. Abschluss bildet ein Fussbad, und die ganze Prozedur beginnt noch einmal von vorne. Dieses Mal aber mit heisserem Dampfbad und einer Dusche mit Seife statt nur mit dem Peelinghandschuh. Nach den beiden Rundgängen im Bad wickeln sich die Besucher in einen trockenen Pestemal und steigen in das obere Stockwerk, wo sie sich im Ruheraum und im Café langsam abkühlen.

Optisch sorgt der Besuch definitiv für Entspannung. Die Einrichtung ist sehr schön, vor allem der Ruheraum und das Café im Obergeschoss sind Highlights. Ansehnlich ist auch die Decke im Dampfbad. Dort bilden viele kleine Lichter einen Sternenhimmel mit wechselnden Farben. Indes störend fällt auf, wenn selbst leise Gespräche im Hamam laut nachhallen. Und: Offiziell ist das Tragen eines Tuchs Pflicht. Daran halten sich aber beim Besuch der bz längst nicht alle Gäste, was nicht besonders angenehm ist.