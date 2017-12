Ziel: 70 Prozent öV

Beim Schwingfest 2022 im Baselbiet sollen gemäss Konzept 70 Prozent der Arena-Besucher (mit Ticket) und 40 Prozent der sonstigen Besucher per öV anreisen. Dies in erster Linie via Pratteln und Kaiseraugst «Das sind die leistungsfähigsten Bahnhöfe in der Nähe», sagt OK-Präsident Weber. Von dort aus soll ein Grossteil der Festbesucher zu Fuss zum Gelände marschieren; dies dauert 20 bis 25 Minuten. Daneben gibts Shuttlebusse. Noch näher am Festgelände wäre der Bahnhof Frenkendorf, dieser ist aber zu klein und wegen der engen Unterführungen für Grossanlässe ungeeignet, führt Weber aus. Im Gegensatz zum Schwingfest in Estavayer 2016 ist der öV im Ticketpreis inbegriffen.