Alle acht Jahre vergeben die Gemeinden die Jagdpacht neu. Das war in der Vergangenheit in der Regel unspektakulär. Doch bei der letzten Vergabe für die Periode 2016 bis 2024 gab es gerade in mehreren Gemeinden rote Köpfe, so in Aesch, Pratteln und Nusshof; alle diese Fälle sind derzeitig hängig (die bz berichtete).

Fast ein wenig unter ging bisher der vierte, vielleicht heftigste Jagdstreit im Kanton – jener in Seltisberg. Wie heftig er ist, lässt sich aufgrund der Wortwahl von Involvierten und Beobachtern erahnen; die Rede ist von Vetterliwirtschaft, Inkompetenz, Korruption, Trauerspiel und ähnlichem. Was geschah? Ende 2015 bewarben sich drei Jagd-Gesellschaften (JG) um die Pacht: die JG Seltisberg, die seit Menschengedenken hier jagt, die JG Buechhalde und die JG Galmshübel. Etwas überraschend erhielt Letztere vom Gemeinderat den Zuschlag.

Doch wegen einem «formaljuristischen» Fehler habe der Regierungsrat im Frühling 2016 den Entscheid zur Neubeurteilung zurückgewiesen, sagt Gemeindepräsident Bernhard Zollinger. Darauf seien im August nochmals alle drei Bewerber zu einer Präsentation ihrer Konzepte eingeladen worden. Zollinger: «Wir wollten wissen, wer die besten Zukunftsperspektiven bezüglich Planung und Nachwuchsförderung hat.» Und siehe da, nach geheimer Abstimmung des Gemeinderats gab es mit der IG Buechhalde einen neuen Sieger.

Zollinger erklärt dies damit, dass der Gemeinderat die zweite Runde nach den Wahlen in neuer Zusammensetzung angegangen sei. So war die mittlerweile abgewählte Vanessa Duss, die zuvor für die Jagd zuständig gewesen war, nicht mehr dabei. Eine Rolle habe aber auch gespielt, dass es mit der JG Seltisberg immer wieder Ärger wegen der vielen Wechsel ihrer Mitglieder gegeben habe, sagt Zollinger.