Die Verantwortlichen der Römerstadt zogen am Sonntagabend eine ausgesprochen positive Bilanz. Im Gegensatz zum Vorjahr schien an beiden Festtagen die Sonne bei strahlend blauem Himmel, was die Besucherzahlen automatisch hochschnellen liess. Wurden 2018 rund 20 000 Festbesucherinnen und -besucher gemeldet, waren es an der diesjährigen Ausgabe rund 21'400. Auch wenn die Hitze auf dem Festgelände manchem zusetzte, am Sonntagabend kam es kurz vor Festende deswegen noch zu einem Einsatz der Ambulanz, verlief der Festbetrieb problemlos. Der auf Platz eingesetzte Samariterverein Kaiseraugst vermeldete neben den Hitzefällen einige kleinere Verletzungen wie Schnittwunden. Die Feuerwehr Raurica errichtete zur Abkühlung mit zwei Schläuchen extra eine Spritzdusche, die vor allem von Kindern rege genutzt wurde. Wer konnte, suchte sich sonst einen Schattenplatz. Sehr gut liefen die Geschäfte bei den Markständen im oberen Festgelände. Einige meldeten lange vor Festende am Sonntagabend um 17 Uhr ausverkaufte Sortimente. So ging etwa aufgrund des Andrangs den Steckenpferden zum Selbermachen frühzeitig das Material aus. Die 25. Ausgabe findet am 29./30. August 2020 statt. Laut Römerstadt-Leiter Dani Suter wird die Jubiläumsausgabe in gewohntem Rahmen stattfinden (siehe Interview unten). (bos)