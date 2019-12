In Zwingen jagt ein Wechsel den anderen

In der Politik des Laufentaler Dorfes Zwingen kommt es zu vielen Wechseln. Gemeindepräsident Ermando Imondi (SVP) demissioniert kurz vor den Wahlen auf Ende Jahr. Bei den Gesamterneuerungswahlen am 9. Februar treten die Gemeinderäte Yves Borho und Hans-Peter Schneider nicht mehr an. Erneut zur Wahl stellen wird sich Gemeinderat Peter Hueber – jedoch für eine andere Partei: Er verliess die CVP und hat die Parteilosen Zwingen gegründet.

Imondi will sich in Liestal als Landrat etablieren

Nach acht Jahren im Zwingner Gemeinderat, viereinhalb davon als Gemeindepräsident, zieht sich Ermando Imondi aus der Gemeindepolitik zurück. «Ich möchte mich im Landrat etablieren», sagt er. Imondi war im März mit einem guten persönlichen Resultat ins Baselbieter Parlament gewählt worden. Dort gehört er der Finanz- und der Bildungskommission an.

Als neuer Leiter des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) Liestal wird er zudem beruflich stark in Anspruch genommen. Auf seine Zeit als Gemeindepräsident blickt er mit guten Gefühlen zurück. Es sei gelungen, einige grössere Projekte zu realisieren. Dazu gehörten die Schulhauserweiterung, der Umbau der Gemeindeverwaltung sowie aktuell die Umnutzung der ehemaligen Papierfabrik an der Birs. Für Imondi wird per 1. Januar Dominik Müller in den Gemeinderat nachrücken und bei den Wahlen als Bisheriger antreten können.

Deutlich weniger lang als Imondi gehört Peter Hueber der Exekutive an. Hueber erlangte 2017 als Kopf der Bewegung für den Erhalt der Quellen in Zwingen und Blauen kantonsweit Bekanntheit. Bei den letzten Gemeinderatswahlen zog er für die CVP in den Gemeinderat ein.

Hueber erklärt, es habe mit der CVP nicht mehr gepasst

Der CVP hat er kürzlich den Rücken gekehrt und mit den Parteilosen Zwingen eine eigene Partei gegründet. Er habe die CVP verlassen, weil es zwischen ihm und der Partei nicht mehr gepasst habe. Man sei nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner gekommen.