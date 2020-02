Insgesamt sinkende Steuerbelastung in den Baselbieter Gemeinden

In den sieben Gemeinden Anwil, Buus, Giebenach, Grellingen, Rünenberg, Schönenbuch und Zeglingen wurden die Steuern für die natürlichen Personen per 2020 gesenkt, wie der Kanton Basel-Landschaft mitteilt. Zur grössten Senkung kam es in Grellingen. Dort hat der Steuerfuss von 67% auf 62% abgenommen. Somit liegt Grellingen bei der Steuerbelastung noch immer über dem kantonalen Durchschnitt. In Nusshof und Oberdorf hingegen hat die Gemeindeversammlung den Steuerfuss angehoben.

Insgesamt stabile Steuerbelastung in den letzten zehn Jahren

Der Durchschnittssteuerfuss aller Baselbieter Gemeinden ist per 2020 von 59,0% auf 58,8% gesunken. Damit liegt er wieder auf dem Niveau von 2010. Der Vergleich der zehn Jahre von 2010 bis 2020 zeigt, dass der Steuerfuss in der Mehrheit der Gemeinden (48) stabil geblieben ist. In etwa gleich vielen Gemeinden wurden die Steuern im Vergleich zu 2010 erhöht (18 Gemeinden) oder gesenkt (20 Gemeinden).