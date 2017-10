Die Baselbieter Staatsanwaltschaft (Stawa) meldet einen Fahndungserfolg: Die wegen eines sexuellen Übergriffs auf eine Frau gesuchte Person konnte identifiziert werden, wie die Stawa in einer Medienmitteilung vom Dienstagnachmittag schreibt. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 32-jährigen Türken, der sich am Dienstagvormittag der Baselbieter Polizei gestellt hat, nachdem die Staatsanwaltschaft im Zuge einer Öffentlichkeitsfahndung am Montag verpixelte Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht hatte.

«Nach der Vornahme erster Abklärungen und der Verifizierung dieser Angaben wurden die Fahndungsbilder umgehend gelöscht. Die Staatsanwaltschaft eröffnet gegen den Mann eine Strafuntersuchung», schreibt die Stawa in ihrer Mitteilung.

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag, 12./13. August 2017, hatte ein Unbekannter in Muttenz eine Frau überfallen und in der Nähe des Bahnhofs in ein Gebüsch gezerrt. Die Frau wehrte sich aber und konnte fliehen. Wegen der Schwere der Tat entschieden sich die Behörden zum dreistufigen Internetpranger als ultimatives Fahndungsmittel.

Offenbar wurde der mutmassliche Täter nach der Veröffentlichung der verpixelten Bilder in seinem privaten Umfeld erkannt, worauf er sich entschied, sich zu stellen. Entsprechende Informationen wollte die Stawa BL aber nicht bestätigen.