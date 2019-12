Jagen wie im Alten Testament: SVP-Einwohnerrat möchte endlich eine Lösung

Schon König Salomon hatte eine Lösung parat, als sich zwei um dasselbe stritten. Er schlug vor, das Kind, das zwei Mütter für sich beanspruchte, mit dem Schwert in zwei Teile zu schneiden. Die beiden Frauen sollten je eine Hälfte erhalten.

Ähnlich wie im Alten Testament möchte jetzt der Prattler Einwohnerrat Joseph Bachmann den Streit lösen, der seit bald vier Jahren in Pratteln schwelt. Die neu entstandene Jagdgesellschaft Schauenburg und der althergebrachte Jagdverein Pratteln kämpfen verbissen, um das Recht zu jagen. Drei Mal musste der Gemeinderat seit 2016 die Pacht neu verleihen, jedes Mal gab es Einsprachen, die vor Gericht kamen. Die Letzte ist derzeit noch hängig. Gestritten wird ein Mal mehr um die Auslegung der Vergabekriterien.

SVP-Politiker Bachmann schlägt nun im Einverständnis mit seiner Fraktion Folgendes vor: Man soll das Prattler Jagdrevier aufteilen, damit beide Gesellschaften in zwei getrennten Gebieten jagen dürfen. «Mir geht es darum, dass endlich eine Lösung da ist», sagt er. «Der ewige Streit kostet die Gemeinde nur Geld.»

400 Hektaren gelten als Mindestgrösse

Solange nämlich der Streit kein Ende findet, jagt keine der Gesellschaften. Deshalb muss die Gemeinde seit vier Jahren zwei Wildhüter anstellen. Das kostete bisher über 40000 Franken. «Und mit Beschwerden kann der Streit noch Jahre gehen, wenn er bis vor Bundesgericht geht», sagt Baumann. «Die Sache muss endlich geregelt werden.»

Sein Fahrplan sieht deshalb so aus: Als erstes werden die beiden Gesellschaften gefragt, ob sie mit der Aufteilung einverstanden sind. Wenn Ja, wird das Revier aufgeteilt. Und schliesslich entscheidet das Los, welche Gesellschaft, wo jagen darf.

Vielleicht ist die Sache aber ähnlich vertrackt wie damals im Alten Testament. Dort sträubte sich nämlich die echte Mutter dagegen, dass Salomon ihr Kind in zwei Teile schneidet. Und vermutlich lässt sich auch ein Jagdrevier nicht beliebig zerstückeln. Das lässt jedenfalls der kantonale Jagdverwalter Holger Stockhaus durchblicken.

Das Gesetz erlaube es den Gemeinden, eine Teilung von Revieren vorzunehmen, erklärt er. Als Richtlinie nennt er eine Mindestfläche von 400 Hektaren pro Revier, um sinnvoll jagen zu können. Darunter braucht es bei Teilung eine Bewilligung des Kantons. Grundsätzlich empfehle der Kanton eher Kooperationen von Jagdrevieren, sagt Stockhaus. «Eine Aufteilung würde dem widersprechen.»

Die Aufteilung des Prattler Reviers kann laut Stockhaus allenfalls eine Lösung des langen Streits bringen. «Ob es eine sinnvolle ist, muss zunächst die Gemeinde entscheiden. Die fachgerechte Bejagung sollte immer im Vordergrund stehen.»

In Pratteln hat das Revier 376 Hektaren, die beiden Hälften würden also je 188 Hektaren gross. Das wäre etwas mehr als das Revier in der Gemeinde Nusshof, das 172 Hektaren hat und wo es eine eigene Jagdgesellschaft gibt. Umgekehrt gibt es mit Laufen bereits einen Baselbieter Ort mit zwei Revieren.

Es droht ein weiterer Rechtsstreit

Mit einer Aufteilung des Reviers wäre in Pratteln der Jagdfrieden aber nicht gesichert. Denn die beiden Flächen könnten fürs Jagen mehr oder weniger reizvoll sein. «Man kann nicht einfach einen Strich durch die Gemeinde ziehen», sagt Rolf Rudin, Präsident von Jagd Baselland. «Die Grenzen sollten schon gut erkennbar sein, etwa einer Strasse entlang führen.» Nicht auszuschliessen wäre, dass die heillos zerstrittenen Prattler Gesellschaften auch noch bei getrennten Revieren einen Rechtsstreit führen würden, nämlich über die Grenzziehung.

Doch darüber macht sich Einwohnerrat Bachmann keine Gedanken. «Mir ist es egal, ob die Flächen gleich gross sind», sagt er. «Ich will, dass in diesem Streit endlich etwas geht, und mache einfach mal einen Vorschlag.» Neutral ist er jedenfalls. Persönlich hat er mit Jagen nichts am Hut, wie er betont. «Ich esse nicht mal Wild.»