Bereits bei der Erstausgabe des bz-Jasskönigs im vergangenen Jahr hatte sich Rico Freiermuth für das Finale der besten 40 qualifiziert. Am Königsausstich im Mai 2018 in Bottmingen holte er sich dann Rang 30. Unter den ersten Zehn, die sich am Dienstagabend für den diesjährigen Final qualifizierten, figurierten mit dem Rothenflüher Thomas Leisibach (im Vorjahr 10.) dem Birsfelder Kurt Hollenstein (15.) und dem Ormalinger Gerhard Stucki (27.) drei weitere Vorjahresfinalisten.

Letzte Restplätze zu haben

Wer selber auch einmal mitjassen möchte, die Anmeldefrist aber verpasst hat, erhält eine allerletzte Chance. Wegen Abmeldungen ist an den drei weiteren Qualifikationsturnieren eine Handvoll Startplätze wieder frei geworden. Am Dienstag, 9. April, in der Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden werden nochmals sieben Startplätze ausgeschrieben, am Dienstag, 16. April, in der Eptinger Mineralquelle noch zwei und am Dienstag, 7. Mai, auf dem Klushof bei Aesch noch ein einziger. Nachmelden kann man sich via das bz-Onlineportal unter «bzjasskoenig». Die Teilnahme kostet 30 Franken, darin inbegriffen ist ein Apéro riche.

Die jeweils zehn besten Jasserinnen und Jasser der vier Ausscheidungsrunden qualifizieren sich für das Finale am Dienstag, 14. Mai, im Eventlokal SUD in Basel. Der oder die bz-Jasskönigin qualifiziert sich für die offizielle Schweizer Schiebermeisterschaft. Nach der Schlösser-Tournee 2018 steht die aktuelle Turnierserie unter dem Motto «Jassen, wo gebraut und gekeltert wird». Der Hofbetrieb Kuhstall im Winzerdorf Maisprach bildete für den Anfang eine mehr als würdige Kulisse.