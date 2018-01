Soll die Büchelistrasse als Durchgangsstrasse neben der Manor gesperrt werden?

Beeler: Ich finde schon. Es existiert eine Alternativroute via Kaserne, die allerdings noch schlecht ausgeschildert ist. Ich bin grundsätzlich für einen autofreien Törliplatz. Als Erstes braucht es eine klarere Verkehrsführung.

Jeitziner: Ich finde, hier muss die Eigenverantwortung der Automobilisten spielen. Ich persönlich fahre nie mehr durch die Büchelistrasse, sondern immer über die Kasernenstrasse. Es hat allerdings auch in der Büchelistrasse KMU, die auf Kunden angewiesen sind, die vor dem Geschäft parkieren wollen.

Reden wir noch über die Finanzen. Muss Liestal die Steuern erhöhen, um wieder schwarze Zahlen zu schreiben?

Jeitziner: Sicher nicht. Das will ich auf keinen Fall. Ich wünschte mir eher Steuererleichterungen, aber das ist momentan illusorisch, wir haben so viele teure Projekte in der Pipeline. Hingegen müssen wir gute Steuerzahler nach Liestal holen, das ist der richtige Weg. Die vielen neuen Wohnungen, die gebaut werden, müssen mit guten Steuerzahlern gefüllt werden und nicht mit weiteren Sozialhilfebezügern – was jetzt nicht despektierlich gemeint sind.

Beeler: Ich finde in dieser Frage den Entwicklungs- und Finanzplan der Stadt sehr hilfreich. Dieser sieht die strikte Ausgabenkontrolle trotz vorübergehender Neuverschuldung vor. Auch ich bin gegen Steuererhöhungen. Unbedingt in Griff bekommen müssen wir in Liestal den Aufwand für Sozialhilfe. Und zwar nicht durch Ausschluss jener, die auf günstige Wohnungsmieten angewiesen sind, sondern durch die Annahme der Ausgleichsinitiative oder zumindest eines vernünftigen Gegenvorschlags. Der vorliegende Gegenvorschlag des Regierungsrates taugt leider noch nicht.

Jeitziner: Solidarität unter den Gemeinden ist ein hübsches Schlagwort, aber in der Realität spielt diese nicht. Es gibt Gemeinden, die sehr gut unter dem jetzigen Regime fahren. Aber das liegt am Landrat und letztlich am Volk, sich für eine gerechtere Lösung zu entscheiden. Ich kann nur feststellen, dass der Ist-Zustand unhaltbar ist.

Im Wahlkampf wie auch in diesem Gespräch fällt auf, dass Sie beide nur sehr wenige kontroverse Positionen vertreten. Worin unterscheiden Sie sich von Ihrer Rivalin?

Beeler: Wir wurden von der bz zu einem Streitgespräch eingeladen. Ich will mich aber nicht von Frau Jeitziner unterscheiden, indem ich sie als Kandidatin beurteile, ohne sie wirklich zu kennen, oder sogar abwerte und schlechtrede. Ich habe einfach eine ganz andere politische und berufliche Biografie, von der ich überzeugt bin, dass sie mich für das Stadtratsamt befähigt.

Jeitziner: Das würde mir sehr sauer aufstossen, wenn ich jetzt Frau Beeler beurteilen müsste. Jede von uns möchte für die Stadt etwas bewirken. Wir beide sind Familienfrauen und engagieren uns für die Gemeinschaft. Ausserdem kennen wir uns zu schlecht, um uns gegenseitig zu beurteilen. Es stimmt, wir stehen für unterschiedliche Parteiausrichtungen, aber für mich sind die gesunde Natur und ein intaktes soziales Umfeld genauso wichtig. Mir geht es immer nur um die Sache und die bestmögliche Lösung, das soll in diesem Wahlkampf im Vordergrund stehen.