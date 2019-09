Die «Ambulant vor stationär»-Strategie sieht vor, dass ab 1. Januar 2021 in beiden Basel eine Liste mit 16 Eingriffen gilt, die zwingend ambulant durchzuführen sind. Der Bund hat per 2019 ebenfalls eine solche Liste mit landesweiter Gültigkeit definiert; diese umfasst vorerst allerdings nur sechs Eingriffe.

Die 8000 unnötigen Behandlungen entsprechen 9,3 Prozent der 85'315 Fälle im Jahr 2016. In fast allen der 31 Spitalleistungsgruppen wurde eine Überversorgung festgestellt. Besonders betroffen sind die Bereiche Bewegungsapparat, Hals-Nasen-Ohren, Augenheilkunde und Kardiologie. Dadurch entstehen in beiden Basel Kosten von 80 Millionen Franken pro Jahr. Allerdings wollen die Regierungen die Hälfte der Überversorgung unter Goodwill gegenüber den Spitälern abbuchen. Damit verbleibt ein Sparpotenzial von 40 Millionen Franken.

Die unnötigen Eingriffe sind Folge des grossen Angebots an Ärzten und Spitälern in der Region. Dies hält der Bericht beider Basel zur akutstationären Versorgung fest, den die Gesundheitsdirektoren Thomas Weber (BL) und Lukas Engelberger (BS) gestern präsentierten.

Künftig wollen die beiden Kantone klare Mengen-Vorgaben machen. Demnach dürfen stationäre Fälle in den jeweiligen Disziplinen insgesamt eine bestimmte Zahl pro Jahr nicht übersteigen. Allerdings soll diese Volumensteuerung nicht im «Hauruck-Verfahren» erfolgen, wie Engelberger betonte: «Wir wollen mögliche Schocks bei den Spitälern verhindern und die vermutete Überversorgung nicht schlagartig abbauen.» Was, wenn ein Spital bei den vorgegebenen Fallzahlen massiv übermarcht? Geht die Zunahme auf Kosten eines anderen Spitals in der Region, so läuft das unter Wettbewerb und ist aus Sicht der Kantone kein Problem, sagt Thomas Weber.

Kantone können fehlbaren Spitälern Aufträge entziehen

Anders ist die Situation, wenn in einer Disziplin die Menge insgesamt ausgeweitet wird. Die Spitäler müssten genau dokumentieren, wie die Zunahme der Fälle zustande gekommen sei. «Übermarcht ein Spitäler extrem, dann können die Kantone Sanktionen aussprechen. Diese reichen bis zum Entzug von Leistungsaufträgen», betont Engelberger. Der einzelne Patient werde darunter nicht leiden müssen: «Die Kantone werden nicht sagen: ‹Diesen Eingriff im November bezahlen wir nicht, da das Spital X die erlaubten Fallzahlen für das laufende Jahr bereits erreicht hat.›» Man operiere hier nicht mit Globalbudgets.

Die Wahlfreiheit der Patienten bleibt gewährleistet. Die Kantone würden eine sichere Versorgung garantieren. Sie müssten aber auch dafür sorgen, dass das Gesundheitssystem langfristig finanzierbar sei. «Wir müssen hier auch das Interesse der Steuer- und Prämienzahler wahren», sagte Weber. Gestern Mittwoch haben die beiden Basel das Bewerbungsverfahren zur Aufnahme in die Spitalliste gestartet. Es läuft bis zum 31. Oktober.