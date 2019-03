Knapp zwei Wochen ist es her, seit bekannt wurde, dass durch ein Leck eines Abwasserrohrs der Prattler Chemiefirma Rohner über Monate Industrieabwasser ins Grundwasser gelangte. Die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) sagt auf Anfrage, dass noch immer Grundwasser abgepumpt werde. «Mittlerweile liegen Resultate und umfassende Berichte des Kantonslabors und anderer Stellen zum Grad der Verschmutzung vor», so BUD-Sprecher Nico Buschauer. Heute Montag findet eine Sitzung statt, in der die Resultate interpretiert werden, dies in Anwesenheit von BUD-Vorsteherin Sabine Pegoraro. Am Mittwoch werden die Erkenntnisse publiziert. Dabei warten die BUD und das Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) weiter auf eine Stellungnahme der Rohner AG. In einer Verfügung fordern sie die Überprüfung und Sanierung des Abwassersystems (wir berichteten).

Feuerwehr braucht Unterstützung

Recherchen der bz zeigen, dass das Abwassersystem nicht die einzige Baustelle ist, mit der sich die Rohner AG konfrontiert sieht. Bei der kantonalen Alarmübung im Herbst 2017 erfüllte die Betriebsfeuerwehr die Anforderungen nicht. Am 30. Januar 2019 führte das Feuerwehr-Inspektorat Baselland deshalb eine Nachinspektion durch. Und wieder fiel die Betriebsfeuerwehr durch. Konkret folgten zu wenige Angestellte, die bei einem Störfall für die Betriebsfeuerwehr aufgeboten werden, dem Aufruf, zum Feuerwehrmagazin zu kommen. Statt acht Mann trafen innert zehn Minuten nur zwei ein. Als die Übung nach zwanzig Minuten abgebrochen wurde, stiessen zwei weitere hinzu.

Der Baselbieter Feuerwehr-Inspektor Werner Stampfli bestätigt die Informationen. «Wir haben sofort Massnahmen ergriffen, damit die Sicherheit gewährleistet ist», sagt er. Zurzeit arbeite man bei der Rohner AG mit einem Doppelaufgebot. Das bedeutet, dass andere Feuerwehren wie die Gemeindefeuerwehr Pratteln das Werksteam unterstützen. «Das geht so weit, dass auch Führungskräfte anderer Feuerwehren bei Rohner aushelfen», sagt Stampfli. Rohner müsse diese Leistungen einkaufen.