Jetzt soll das Volk den Flughafen bändigen

Insgesamt 6916 Menschen aus der ganzen Region haben die Petition gegen weiter zunehmenden Fluglärm am Euro-Airport unterschrieben. Zwischen Juni und August hatten die Gemeinden Allschwil und Binningen die Unterschriften gesammelt. Die Petition zielt in eine ähnliche Richtung wie die Initiative, die jetzt die Grünen lancieren: Es soll eine Nachtflugsperre von 23 bis 6 Uhr eingeführt werden; und auf den Bahnanschluss soll man verzichten, solange die Folgen für die Umwelt und die Bevölkerung nicht eingehend geprüft worden sind. In einer Woche werden Gemeindevertreter dem Baselbieter Regierungsrat die Unterschriften übergeben. Die grosse Resonanz verdeutliche, dass das Thema Fluglärm die Bevölkerung ernsthaft beschäftige und eine hohe Dringlichkeit habe, schreiben die Gemeinderäte.