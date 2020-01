Junge SVP ist empört über Vergleich mit der AfD

Ein Aufgabenblatt zum Thema Rechtspopulismus im Geschichtsunterricht einer Muttenzer Gym-Klasse sorgt für Wirbel. Auf einer Liste rechtspopulistischer Parteien wie der AfD oder der ungarischen Fidesz, welche die Schüler in Teams untersuchen sollen, findet sich auch die SVP.

Empört reagiert die Junge SVP Baselland: «Dass die SVP, die in der Schweiz eine staatstragende Funktion hat und seit Jahrzehnten im Bundesrat vertreten ist, mit populistischen, teils rechtsextremen Gruppierungen anderer Länder in einen Topf geworfen wird, ist ein absolutes No-Go», findet JSVP-Präsidentin Nicole Roth. Den Weg zur Partei fand das Unterrichtsblatt via einen Schüler der betreffenden Muttenzer Klasse, der selber Mitglied der JSVP ist.