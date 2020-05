Juristen stechen 800 Anwohner aus – warum die Kantonsstrasse in Pratteln Vorrang hat

Über 800 Prattler unterschrieben im vergangenen Jahr die kommunale Volksinitiative «Salina Raurica Ost bleibt grün». Sie fordern eine Volksabstimmung über ein faktisches Bauverbot in Salina Raurica, dem grössten Entwicklungsgebiet des Kantons. Doch jetzt hat der Prattler Einwohnerrat den Wachstumskritikern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn er hat die Initiative mit 22 gegen 8 Stimmen für ungültig erklärt, so wie das der Gemeinderat vorgeschlagen hatte.

Die Bürgerlichen folgten geschlossen dem FDP-Gemeindepräsidenten Stephan Burgunder, der die drei Punkte der Initiative erläuterte, die diese nicht umsetzbar machen würden: Sie missachte die Planbeständigkeit, weil der Richtplan erst seit 2017 gelte; sie verstosse gegen das Gebot, ausreichend Bauzonen festzulegen; und sie beachte den kantonalen Richtplan nicht. «Wenn auch nur einer dieser Punkte zutrifft, wird die Initiative von Richtern abgeschmettert», sagte Burgunder. Er berief sich dabei auf «zwei unabhängige Gutachten», die der Gemeinderat in Auftrag gegeben hatte.

Ein Grossteil der SP hatte keine Meinung

Für die Ratslinken ist die Rechtslage aber nicht so eindeutig. So meinte Mauro Pavan (SP), er selber werde zwar gegen die Initiative stimmen, falls sie an die Urne komme. Aber nach dem Grundsatz «in dubio pro populo» solle man das Volk darüber abstimmen lassen. Benedikt Schmidt (Unabhängige/Grüne) räumte ein, die Initiative stehe «quer im Raum», weil sie viel früher hätte kommen müssen. «Die Umsetzung wird Schwierigkeiten ergeben.»

Doch im Gegensatz zu den Juristen des Gemeinderats sah er veränderte Ausgangsbedingungen, welche die Planbeständigkeit überwiegen würden. Zusammen mit seiner Fraktion sprach er sich für die Gültigkeit aus. Doch weil sich ein Grossteil der SP der Stimme enthielt, fiel der Entscheid des Einwohnerrats letztlich deutlich aus.