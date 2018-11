Bei den Prattlern löst diese Haltepolitik grosses Unverständnis aus. Denn in Gelterkinden steigen an Werktagen rund 4000 Passagiere weniger ein als in Pratteln. «Es ist faktisch und logisch nicht nachvollziehbar, warum die Prattler Wohnbevölkerung seit Jahren ignoriert und aufs Nebengleis gestellt wird.» So heisst es in einer Resolution vom Prattler Einwohner- und Gemeinderat, die einen Schnellzughalt in der Gemeinde fordert. Dem stehen jedoch einige Hindernisse im Weg.

Immer wieder bemühte sich Pratteln deshalb um Anerkennung durch Bund und SBB und um einen Platz im Fernverkehrsnetz. Auch Gelterkinden fordert seit Jahren eine weitere Schnellzugverbindung, im Gegensatz zu Pratteln erfolgreich. Die SBB sehen in ihrem Ausbaukonzept 2025 eine zusätzliche Verbindung in Richtung Zürich vor.

Pratteln fühlt sich ausgegrenzt. Trotz einer wachsenden Bevölkerung und vielen Arbeitsplätzen halten in der Gemeinde keine Schnellzüge. An Werktagen nutzen im Schnitt 9500 Passagiere den Prattler Bahnhof. Nur Liestal kann diese Zahl im Kanton Baselland noch toppen.

Der Bund hat den Lead

Federführend bei der Ausgestaltung des Fernverkehrsnetzes sind die SBB. Allerdings sind sie dabei eingeschränkt durch Richtlinien des Bundesamts für Verkehr (BAV). Diese Richtlinien basieren auf einer Wegleitung, die das BAV im Jahr 2016 herausgegeben hat. Darin sind die Grundsätze, Ziele und Kriterien des Fernverkehrsnetzes festgelegt.

Dessen primäre Aufgabe ist es, die wichtigsten Knotenpunkte im Land miteinander zu verbinden und diese an die internationalen Verkehrsachsen anzubinden. Schweizer Städte werden gemäss der Wegleitung in drei Kategorien eingeteilt: Metropolitane Zentren wie Basel, Zürich oder Bern gehören in die Kategorie A; Gross- und mittelstädtische Zentren wie Thun oder Chur sowie Landesflughäfen in die Kategorie B; Tourismuszentren und kleinstädtische Zentren wie Liestal oder Aarau in die Kategorie C. Die Letzteren spielen in der Planung eine untergeordnete Rolle.

Liestal hat nun das Pech, nicht als «einwohnerstarke Agglomeration» zu gelten. Diese Einzugsgebiete mit über 70'000 Einwohnern werden in die Kategorie B hochgestuft und erhalten mehr Schnellzughalte. So kommt es, dass die Zugverbindungen der Kantonshauptstadt keine Selbstverständlichkeit sind. Die Kategorisierung in A-, B- und C-Zentren schliesst kleinere Gemeinden jedoch nicht aus: Diese können gemäss Wegleitung bedient werden, «sofern sie an einer Fernverkehrs-Linie liegen und betrieblich machbar sind», heisst es in der Wegleitung. Dies ist aktuell in Sissach, Laufen und Gelterkinden der Fall.