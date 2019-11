Kandidatenflut: Auch Franz Kaufmann will Liestaler Bürgerrat werden

Eine kleine Sensation im politischen Liestal: Der auf Ende Legislatur abtretende Stadtrat und Vizestadtpräsident Franz Kaufmann (SP) kandidiert am 9. Februar für den Liestaler Bürgerrat. Und zwar nicht etwa als Nachfolger seines Genossen Hanspeter Stoll, sondern zusammen mit diesem. Denn der vor vier Jahren überraschend gut gewählte Stoll will weitermachen. Deshalb nominierte die SP letzte Woche Stoll und Kaufmann. Womit die Partei, die früher kein Brot im Bürgerrat hatte, dort eine ernstzunehmende Macht werden dürfte. Denn sowohl Stoll wie Kaufmann haben beste Wahlchancen. Doch wieso zieht sich Kaufmann, der im Frühling 65 Jahre alt wird, nicht aufs politische Altenteil zurück, wie es alle erwartet haben?

Bewerbung ist auch Kritik an Bürgerrat

Der intransparente Rücktritt von Bürgergemeindepräsident René Steinle, der geplante Einstieg bei der Weinkellerei Siebe-dupf und die forsche Immobilienpolitik der Bürgergemeinde komme bei vielen Bürgern schlecht an, sagt Kaufmann. Auch er mache sich als Liestaler Bürger Sorgen und strebe mit seiner Kandidatur eine Kursänderung an: «Ich will dazu beitragen, dass die Bürgergemeinde wieder in erster Linie als Gemeinwesen und nicht als sogenannt moderne Unternehmung verstanden wird.» Kaufmann ist nicht der Einzige, der aus einem Unbehagen heraus kandidiert. Auch der parteilose Franz Thür, Mitglied der Rechnungsprüfungskommission der Bürgergemeinde und Präsident des Turnvereins Liestal, kann sich nicht mit einem Engagement im Weinhandel anfreunden und tritt zu den Wahlen an: «Ich bin gegen den Einstieg bei ‹Siebedupf›, weil das Wissen bei der Bürgergemeinde dafür nicht vorhanden ist.»