Kanton Baselland verschärft die Maskenpflicht in Innenräumen

Zwar ist im Baselbiet die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Tagen stabil. Die Hospitalisierungen nehmen indes weiter zu, die Situation in den Spitälern hat sich verschärft. Vor diesem Hintergrund hat die Baselbieter Regierung am Dienstag eine Verschärfung der vom Bund erlassenen Coronamassnahmen beschlossen. Die wohl wichtigste: Bereits ab Mittwoch, 11. November, gilt in Innenräumen von Betrieben eine konsequente Maskenpflicht. Bisher mussten im Baselbiet gemäss Bundesregel keine Masken getragen werden, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. Die Ausnahmen sind künftig enger gefasst; in Einzelbüros gilt weiterhin keine Maskenpflicht.

Corona-Partys mit Getränke-Verkaufsverboten verhindern

Angezogen wird das Regime im Baselbiet auch im Bereich des Verkaufs von Getränken und Speisen: Die vom Bund verordnete Schliessung von Restaurants und Bars zwischen 23 und 6 Uhr dehnt der Kanton auf sämtliche Betriebe aus, also auch auf Tankstellenshops und dergleichen. Mit dieser Massnahme sollen Corona-Partys im Freien oder privaten Rahmen bekämpft werden. Und drittens verschärft die Baselbieter Regierung die Regeln zu organisiertem Mannschafts-Sport. Dieser ist im Landkanton neu bereits ab 12 Jahren verboten. Auf Bundesebene gilt ein Verbot ab 16 Jahren. Mit der Verschärfung will Baselland einheitliche Regeln von Vereins- und Schulsport.

Klare Geltungsdauer: Massnahmen gelten bis 10. Januar 2021

Im Gegensatz zu den Bundesregeln haben jene im Baselbiet eine vorgegebene Gültigkeitsdauer. Sie gelten für die kommenden zwei Monate, also bis am 10. Januar 2021. Verstösse werden mit Bussen geahndet. Im Falle neuer Bundesregeln würden jene im Baselbiet wie bereits in der Vergangenheit obsolet. Der Nachbarkanton Basel-Stadt hat vorerst keine weiteren Verschärfungen beschlossen. Das hat in Einzelfällen kuriose Auswirkungen: Die Sitzungen der Baselbieter Regierung in Liestal werden künftig mit Maskenpflicht abgehalten. Für die Sitzungen des Baselbieter Landrates, der coronabedingt seit Monaten im Congress Center Basel tagt, gilt diese Pflicht zumindest gemäss heutigem Stand nicht.