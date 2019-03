Yves Zimmermann, Leiter des Baselbieter Amts für Umweltschutz und Energie (AUE), hat es im Interview mit der bz bereits angetönt. Jetzt steht fest: Der Kanton greift bei der Rohner AG durch.

Dies nachdem die Firma ein Leck in einer Abwasserleitung verschwieg, durch welches das Grundwasser verschmutzt wurde. In einer Mitteilung von heute Freitagnachmittag hält die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) fest, dass es «konkrete Massnahmen insbesondere in Bezug auf das Abwassersystem der Firma Rohner eingeleitet hat». Im Fokus steht die Sicherheit des Abwassersystems «inklusive aller abwasserrelevanten Bauwerke». Inwiefern diese Massnahmen den Betrieb der Rohner AG beeinträchtigen, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Die Abklärungen, welche Substanzen das Grundwasser genau verschmutzt haben, dauern derweil an. Die Analyse durch das Kantonale Labor sei sehr aufwändig, schreibt die BUD. Auch seien weitere Grundwasserüberwachungen in Fliessrichtung des Grundwassers festgelegt worden.

Update folgt ...