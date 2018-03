Referenden abschaffen?

Geht es nach dem Willen der Baselbieter Regierung, wird es künftig keine Volksabstimmungen mehr über Richtplanbeschlüsse geben. Vorgesehen ist, das fakultative Referendum zu Beschlüssen, die den kantonalen Richtplan (Krip) betreffen, abzuschaffen. So steht es im revidierten Raumplanungs- und Baugesetz, das die Regierung kürzlich in die Vernehmlassung gegeben hat. Linke werfen der Regierung vor, diese beschneide damit die demokratischen Rechte. Sie fürchte unliebsame Richtplan-Entscheid des Volks. So wurden im November 2015 Richtplaneinträge zur Entwicklungsplanung Birseck-Leimental-Allschwil (Elba) per Referendum gekippt. Im November 2016 dann nahm das Stimmvolk ein Planungs-Referendum zu Deponie-Standorten im Laufental an. Die Regierung weist darauf hin, dass lediglich der Kanton Baselland Richtplanreferenden kenne. (bwi/haj)