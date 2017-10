Den Sissacher Metzgermeister Rolf Häring lässt nicht kalt, was für ein Bild in den letzten Tagen in der Öffentlichkeit entstanden ist: «Vielleicht hätte ich das Ganze nicht ‹öffentliches Schlachten› nennen sollen», sagt er zur bz.

Am 28. Oktober plant er, mitten im Dorfzentrum Sissachs zwei Schweine zu schlachten. «Damit soll die Hausmetzgete, wie sie früher Tradition war, wieder in Erinnerung gerufen werden», wirbt Häring auf einem Flyer. Von 8 Uhr morgens bis 14 Uhr nachmittags werden die Schweine von Fachleuten geschlachtet, zerteilt, ausgebeint und verwurstet. Das stundenlange Prozedere wird dabei laufend erklärt. Ab 16 Uhr folgt dann auf Anmeldung ein grosses Wurstmahl.

Ein Leserbrief des ehemaligen Pfarrers von Rothenfluh, Lukas Baumann, in der «Volksstimme» trat jedoch eine Welle der Empörung los. Der als «Chüngelipfarrer» bekannt gewordene Baumann bezeichnete den Anlass als «entwürdigende Veranstaltung», als grausame Belustigung der Bevölkerung. Der Schweizer Tierschutz (STS) zog in der «Basler Zeitung» nach und sprach von einem Gag und einer Show-Metzgete, die nicht mit der Realität des Schlachtens zu tun habe.

________

