2012 beschloss der Baselbieter Landrat einstimmig, den Strombedarf der Verwaltungsgebäude des Kantons künftig vollständig aus erneuerbaren Energien zu decken. Die damit verbundenen Mehrkosten von 500'000 Franken pro Jahr sollten zur Hälfte durch eine Senkung des Energieverbrauchs kompensiert werden. Damit wäre der Staatshaushalt durch die Umstellung auf Öko-Strom netto «nur» noch mit 250'000 Franken zusätzlich belastet. Dank der Sparmassnahmen soll der Stromverbrauch des Kantons um rund 5 Prozent sinken.

Allerdings: Mit der Umsetzung der gesteckten Energiesparziele – festgehalten im ergänzenden Konzept zum Beschluss von 2012 – hapert es: Demnach sollten im ersten Massnahmen-Jahr 2016 Einsparungen von 108'000 Franken erzielt werden. Tatsächlich sind es aber gemäss dem Rechenschaftsbericht, der am Donnerstag im Landrat diskutiert wird, nur 85'000 Franken. Das Sparziel ist also um rund 20 Prozent verfehlt worden, obwohl dieses fürs erste Jahr weit unter das Zehnjahres-Ziel von durchschnittlich 250'000 Franken gelegt wurde.

Grünen-Chef Csontos ist damit nicht zufrieden. Doch für seinen Ärger sorgt ein anderer Punkt: So werden die geforderten Einsparungen nur erreicht, wenn neben Strom auch Energiesparmassnahmen im Bereich Wärme dazugerechnet werden. Gemäss dem Bericht der landrätlichen Umweltschutz- und Energiekommission (UEK) haben jene fast zur Hälfte zum Ergebnis 2016 beigetragen. Csontos schüttelt den Kopf: «Damit werden die gesteckten Stromsparziele de facto um die Hälfte reduziert.» Csontos mag zwar nicht gerade von Trickserei reden. Dennoch findet er: Das sei sicher nicht die Idee des Beschlusses von 2012 gewesen, in welchem klipp und klar von «Umstellung des Stromeinkaufs» die Rede sei – nicht von Wärme.

Isolierte Betrachtung nicht sinnvoll

Beim Kanton kontert man die Kritik: Im dazugehörigen Konzept sei explizit betont worden, dass Optimierungsmassnahmen meistens gleichzeitig den Strom- und den Wärmebedarf betreffen, erklärt Nico Buschauer, Sprecher der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD). Dieses Konzept hat der Landrat im Frühling 2015 einstimmig zur Kenntnis genommen. Die Landräte konnten also wissen, dass die Energiesparziele bei den Verwaltungsgebäuden auch auf die Wärme ausgedehnt worden waren. «Die isolierte Betrachtung eines Energieträgers macht zudem wenig Sinn», sagt Buschauer und verweist auf die Erklärungen im Massnahmen-Konzept. Wird in einem Gebäude ein durch Öl betriebener Heizkessel durch eine Wärmepumpe ersetzt, so steigt der Stromverbrauch, der Energieverbrauch insgesamt nimmt aber ab.

Dies weiss auch Grünen-Präsident Csontos. Doch er findet: Die gesteckten Sparziele seien mit der Mischrechnung Strom und Wärme allzu leichtfertig aufgegeben worden: «Man hätte ja auch den umgekehrten Weg gehen und für die Wärme zusätzliche Ziele definieren können. Andere Institutionen zeigen, dass es möglich ist.» Demgegenüber verweist BUD-Sprecher Buschauer auf die Tatsache, dass gemäss Beschluss des Landrates das Sparziel ohne zusätzliche Investitionsausgaben erreicht werden sollte. Das heisst ohne teure Gebäudesanierungen. «Die Energiesparmassnahmen wurden – bewusst – auf reine Betriebsoptimierungen eingeschränkt. Damit reduziert sich aber der Umfang der erreichbaren Einsparungen», argumentiert Buschauer.

«Zu euphorisch»

Beim Kanton zieht man zu den Energiesparmassnahmen ein positives Zwischenfazit: Dass das Ziel im ersten Jahr nicht erreicht werden konnte, sei nachvollziehbar: In drei Verwaltungsgebäuden konnten Energiesparmassnahmen noch nicht oder erst verzögert umgesetzt werden. Über die gesamte Laufzeit sei das Ziel von durchschnittlich 250'000 Franken pro Jahr noch immer erreichbar – dies bestätigen laut Vorlage Energieexperten der Elektra Birseck (EBM) und Elektra Baselland (EBL). Dass dieses Ziel allerdings wohl nur dank des Sparbeitrags des zweiten Energieträgers Wärme erreicht werden kann, kommentiert ein Mitglied der landrätlichen UEK so: «Man war in der Beurteilung des Sparpotenzials schlicht zu euphorisch.»