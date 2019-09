Mithilfe einer App können neu invasive Neophyten gemeldet werden, damit der Kanton gegen sie vorgehen kann (die bz berichtete). Die Aktion des Bunds, vergangene Woche vom Baselbieter Amt für Umweltschutz und Energie (BUD) vorgestellt, klingt nach einer guten Idee. Nicht dieser Meinung ist Christoph Buser, Präsident des Hauseigentümerverbands Baselland und Wirtschaftskammerdirektor. «Jetzt soll also eine ‹Neophyten-Miliz› aufgebaut werden. Wirkt wie ein Aufruf zum Denunziantentum gegen Wohneigentümer. Nicht akzeptabel!», wettert er auf Twitter. Der Grund für seinen Ärger: Nicht nur in der freien Natur könnten Pflanzen gemeldet werden, sondern auch in privaten Gärten.

Erkennungs-App würde für Sensibilisierung ausreichen

«Man kann sich leicht vorstellen, was geschieht, wenn Neophytenjäger mithilfe der neuen App auf Pirsch gehen, Neophyten in privaten Gärten ermitteln und die Ergebnisse dem Kanton senden», sagt Buser auf Anfrage. «Ich gehe davon aus, dass nach einer Meldung der Neophyten-Miliz entsprechende Verfügungen des Kantons ins Haus schneien – unter Androhung von Sanktionen, sollten die Betroffenen nicht umgehend handeln.» Oder der Kanton würde eine Neophytenbekämpfungstruppe vorbeischicken – natürlich auf Kosten der Betroffenen, ist Buser überzeugt. «Laut Medienberichten ist in Basel-Stadt beispielsweise schon die Rede von Freiheitsstrafen, sollte nicht Folge geleistet werden. So geht das doch nicht.»