Kantonsfinanzen im Lot: Baselland vermeldet bestes Ergebnis seit 15 Jahren

Baselland darf finanziell auf ein erfolgreiches vergangenes Jahr zurückblicken, das helfen wird, die Herausforderungen der aktuellen Coronakrise zu meistern: Die Rechnung 2019 des Kantons schliesst mit einem Überschuss von 90 Millionen Franken ab, 27 Millionen besser als budgetiert. Laut Mitteilung der Finanz- und Kirchendirektion (FKD) handelt es sich um das beste Ergebnis der letzten 15 Jahre. Zum dritten Mal in Folge hat der Landkanton nach zuvor acht mageren Jahren nun wieder schwarze Zahlen geschrieben.

Positiv zudem: Rein operativ liegt der Überschuss sogar bei satten 257 Millionen Franken. Dies erlaubt es dem Kanton, den durch die Sanierung der Pensionskasse Baselland entstandenen Bilanzfehlbetrag in Milliardenhöhe stärker abzutragen als budgetiert: Vorgesehen war eine übliche Jahrestranche von 55,5 Millionen Franken. Dank der überaus positiven Entwicklung in der Erfolgsrechnung konnte per Ende 2019 nun die dreifache Jahrestranche, also total 166,6 Millionen Franken, abgetragen werden. Der Kanton hat damit gegenüber dem Fahrplan, bis 2037 den Bilanzfehlbetrag komplett zu tilgen, bereits jetzt einen Vorsprung von fünf Jahren.

Steuerertrag höher als budgetiert

Das Ergebnis ist nicht zuletzt Ergebnis der 2019 noch positiven konjunkturellen Entwicklung. So fällt der Steuerertrag insgesamt um 80 Millionen Franken höher aus als noch budgetiert. Verbessert wurde das Ergebnis gegenüber dem Voranschlag auch durch eine Aufwertung des Liegenschaftsvermögens (+58 Mio.), eine höhere Ausschüttung des jährlichen Nationalbank-Gewinns (+22 Mio.) oder einen tieferen Personalaufwand (+22 Mio.).

2019 hat der Kanton zudem Investitionen in der Höhe von netto 142 Millionen Franken vorgenommen, das sind 37 Millionen weniger als budgetiert. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 268 Prozent, was einem deutlichen Schuldenabbau entspricht. Gut möglich, dass der Kanton im laufenden, von der Coronakrise geprägten Jahr, die Investitionen hochfahren will, um die negativen konjunkturellen Wirkungen der Krise abzufedern.

Das Ergebnis fürs laufende 2020 dürfte kaum mehr so positiv abschliessen. Der Kanton hat zur Abfederung der Coronakrise bereits Massnahmen in der Höhe von 131 Millionen Franken beschlossen. Diese dürfte laut FKD - Stand heute - aber finanziert werden, ohne dass der Kanton massiv in die roten Zahlen abrutscht.