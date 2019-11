Kantonsspital Baselland: Laufentaler wollen auch nachts einen Arzt

Herr Weber, mehrere Fraktionen fordern, dass die Umstrukturierung und Sanierung des Kantonsspitals Baselland (KSBL) rascher umgesetzt wird als wie geplant bis 2032. Gibt es da Spielraum?

Thomas Weber: Es gibt nicht einfach ein Endziel und dann ändert sich für 100 Jahre nichts mehr. Das Ganze ist baulich dauernd im Fluss. Daher macht es Sinn, modular zu bauen, flexibel zu planen und keine architektonischen Denkmäler aufzustellen. Es kann sein, dass man in zehn Jahren doch entscheidet, auf einem der freien Areale neu zu bauen und sich auf einen Standort zu konzentrieren. Wichtig ist, dass die ersten Schritte bis 2025 so speditiv wie möglich umgesetzt werden. Aber auf dem Perimeter, wo der zweite OP-Trakt in Liestal geplant ist, steht beispielsweise noch mindestens so lang die Gewerbeschule. Das muss man berücksichtigen.

CVP-Landrat Marc Scherrer drohte mit dem Laufentalvertrag, sollte der Landrat bei der Unterstützung fürs ambulante Gesundheitszentrum knausern. Sind die Befürchtungen berechtigt?

Staatspolitisch wäre es ein schlechtes Zeichen, die gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL) an den Standort Laufen gleich zu Beginn auf Null zu fahren. Im Rahmen der Spitalfusion sprach der Landrat 1.5 Millionen Franken. Das halte ich weiter für angemessen und ich werde mich dafür einsetzen. Allerdings bloss als eine Art Anschubfinanzierung, da das Gesundheitszentrum mit der Zeit möglichst selbsttragend sein soll. Fest steht: Subventionen an Defizite wird es keine geben.