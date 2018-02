Der Günstigste soll gewinnen

Dass der Austritt des KSBL aus der Wirtschaftskammer «kein Thema» sei, wie deren Hauszeitung «Standpunkt der Wirtschaft» in ihrer jüngsten Ausgabe als Konter auf die «BaZ»-Berichterstattung behauptet, ist also falsch. Ebenso falsch ist die Annahme, dass die Wirtschaftskammer als Partnerin des Universitätsspitals Nordwest von vornherein wegfällt. Wie ein Insider sagt, ist die Frage nach der Verbandsmitgliedschaft in erster Linie ein «Business Case», zum Handkuss käme schlicht jener Anbieter mit den günstigsten Konditionen.

Und hier hat die Wirtschaftskammer gegenüber der Konkurrenz aus der Stadt schlechte Karten: Der Mitgliederbeitrag an den Verband – dieser liegt im Falle von KSBL und Wirtschaftskammer im tiefen fünfstelligen Bereich – spielt eine untergeordnete Rolle.

Entscheidend sind die Beiträge, die in die angegliederten Ausgleichskassen zur Abwicklung von Familienzulagen und AHV-Beiträgen einbezahlt werden. Hier gehts um Millionen. Berechnungen zeigen: Das Gesamtpaket, das die heutigen Ausgleichskassen für das USB anbieten, sind wesentlich günstiger als die kombinierte Kassenlösung der Wirtschaftskammer für das KSBL.

Finanziell spricht also wenig dafür, dass das neue Spital Mitglied der Wirtschaftskammer wird. Wichtig für den Beitritt zum KMU-Verband 2013 sei allerdings gewesen, dass man Unterstützung im Ausbildungswesen und in der Sozialpartnerschaft erhalte, gibt KSBL-CEO Aebi zu bedenken. Für die weiteren Verhandlungen bedeutsam ist die Feststellung, dass das neue Spital nur dann von den günstigeren Ausgleichskassen in der Stadt profitieren kann, wenn der Sitz im Stadtkanton liegt. Denn: Den Wettbewerb über die Kantonsgrenzen hinweg hat der Gesetzgeber bewusst ausgeschlossen, um eine Konzentration bei günstigen Kassen zu verhindern.

«Lächerlicher Entscheid»

Die Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) von Regierungsrat Thomas Weber will sich nicht in die Debatte um die Verbandsmitgliedschaft des fusionierten Spitals einmischen: «Das ist ein unternehmerischer Entscheid und Sache der involvierten Spitäler», stellt VGD-Generalsekretär Oliver Kungler klar. Druck macht hingegen SP-Nationalrat Eric Nussbaumer. Er hat bereits 2013 den Beitritt des KSBL zur Wirtschaftskammer als «lächerlichen Entscheid kritisiert.

Nun bekräftigt er: «Ein Unispital hat nichts in einem KMU-Verband verloren.» Seine Kritik sei grundsätzlich und habe nur am Rande mit den teuren Kassen zu tun. Nussbaumer kündigt an, dass die SP notfalls im Landrat den Verzicht auf die Verbandsmitgliedschaft einbringen werde. «Wenn wir damit nicht aufhören, gerät die Spitalgruppe ins Wanken», sagt er.